Leállt a közétkeztetés a balmazújvárosi óvodában és az iskolában

általános iskola;óvoda;közétkeztetés;Belügyminisztérium;Balmazújváros;

2025-09-04 16:14:00 CEST

Mindössze vajas kenyeret kaptak a gyerekek. A Belügyminisztérium közölte, amennyiben a helyi önkormányzat továbbra is képtelen lesz ellátni feladatát, a tárca ideiglenes jelleggel megoldja a szabályszerű gyermekétkeztetést.

Mindössze két percig tartott Balmazújvárosban a szeptember 4-én délután 5 órára összehívott rendkívüli képviselő-testületi ülés, a Közösen Balmazújvárosért Egyesület (KBE) hat képviselője ugyanis ötödször sem jelent meg, így a testület határozatképtelen maradt – írja a Cívishír.

A portál tudósítása szerint a Városháza díszterme zsúfolásig megtelt aggódó szülőkkel, egyikük pedig elmondta, az óvodában mindössze vajas kenyeret kaptak a gyerekek. Hozzátette, élelmet nem vihetnek be az óvodába, az intézmény szabályai és a közegészségügyi előírások ezt tiltják, míg az iskolában kisebb a baj, oda tudnak csomagolni szendvicset, de közétkeztetés ott sincs.

– Láttuk, hogy a pénzügyi keret kimerül, ezt jeleztük augusztusban. Jogszabályi keretek között már nem tudunk szolgáltatni. Az első napon, szeptember 4-én még felelős szolgáltatóként saját költségünkön készítettünk vajas kenyeret, de holnaptól már azt sem tudjuk biztosítani

– mondta Demeter László, a közétkeztető cég vezetője.

A testület ülését Varga Marina polgármester nyitotta meg, kiemelve, ötödik alkalommal van a testület előtt a téma.

– 1700 gyerek nem kapott étkezést ma. Kellemetlen és méltatlan helyzetben érzem magam, mert ismét határozatképtelenség miatt kell bezárnom az ülést

– jelentette ki. Az ülés ezután fórummá alakult, ahol a szülők sorra tették fel kérdéseiket. A polgármester többször is hangsúlyozta, hogy nem ők idézték elő ezt a helyzetet. – Hat ember döntése miatt nem tudunk előrelépni. Pénteken ismét összehívom a testületet, mert ez nem állapot. Hat ember nem teheti tönkre 17 ezer lakos életét – szögezte le.

Tarné Szabados Erzsébet Éva, az óvoda és bölcsőde igazgatója azt mondta, ha holnap sem lesz étkezés, az óvodát nem tudják nyitva tartani.

– Három nap után a köznevelési hivatalnak jeleznünk kell, és akár be is zárhatják az intézményt. Ez 562 gyermeket érintene közvetlenül

– közölte. A szülők felajánlották, hogy saját felelősségükre bevinnék az élelmet, de erre nincs törvényes lehetőség.

Szabó Orsolya, a KBE képviselőcsoport tagja ugyanakkor a portálnak azt mondta, volt egy törvényes keretek között lezajlott közbeszerzési folyamat, amelynek megvolt a nyertese.

– Ki kellett volna hirdetni, ennyi volt a dolgunk. Ehhez képest a testület nem lezárta az ügyet, hanem szabálytalanul meghirdetett zárt ülésen újabb indokokat keresett az időhúzásra. A fideszes képviselők megtorpedózták az egészet

– fogalmazott. Megjegyezte, ha áprilisban jogszerű döntés születik, ma már zavartalanul működne a közétkeztetés. A KBE a szabálytalanságok és gyanús körülmények miatt bejelentést tett a Közbeszerzési Hatósághoz.

Szabó Orsolya azt mondta, a városvezető áprilisban szóban ígérte meg, hogy a korábbi szolgáltató szeptemberig folytatja a munkát, holott annak szerződése és jogosultsága már lejárt. – Ez törvénytelen volt. Ráadásul a cég szeptember másodikán bejelentette, hogy másnaptól nem főz tovább. Így pont az iskolaév kezdetére maradtak étel nélkül a gyerekek – emelte ki. Hozzátette, a képviselőcsoportot elzárták a szükséges információktól, a nyilvánosság előtt félrevezető állítások hangzottak el, és mindezek miatt ragaszkodnak ahhoz, hogy a közbeszerzési vizsgálat lezárásáig ne hozzanak döntést. Azt elismerte, hogy a helyzet súlyosan érinti a várost. – A gyerekeknek enniük kellene, ez nem kérdés. De ennek biztosítása a polgármester feladata lett volna, akár átmeneti megoldással is – érvelt. Mint mondta, egyelőre nem döntöttek arról, részt vesznek-e a szeptember 5-ére kitűzött rendkívüli ülésen.

A Belügyminisztérium csütörtökön közölte, Balmazújváros köznevelési intézményeiben ellehetetlenült a közétkeztetés, amelynek ellátása önkormányzati feladat. „A Balmazújvárosi Egyesített Óvodában és Bölcsödében 612 gyerek, a Balmazújvárosi Általános Iskolában 856 tanuló maradt étkeztetés nélkül. A Belügyminisztérium arra utasította a Hajdúböszörményi Tankerületi Központot, hogy a mai és a holnapi napon biztosítson hideg élelmet minden gyermeknek. Amennyiben a helyi önkormányzat továbbra is képtelen lesz ellátni feladatát, a tárca 2025. szeptember 8-ától – ideiglenes jelleggel – megoldja a szabályszerű gyermekétkeztetést” – áll a közleményben.