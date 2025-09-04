Takács Péter közölte, nem kell kétszer beutalót kérni, félreérthető a Magyar Közlönyben megjelent rendelet

egészségügy;Magyar Közlöny;betegellátás;E-beutaló;Takács Péter;beutaló;

2025-09-04 15:15:00 CEST

Az egészségügyi államtitkár szerint csupán egy technikai jellegű változtatásról van szó.

Nincs szó arról, hogy a betegeknek kétszer kell majd októbertől beutaló – közölte Takács Péter egészségügyi államtitkár a 24.hu-val.

Szerdán az azenpenzem.hu hívta fel a figyelmet arra, hogy a Magyar Közlönyben közzétett rendelet alapján módosítják a tb-ellátásról szóló törvény végrehajtását alakító kormányrendelet azon passzusát, ami a szakorvosi ellátásra visszarendelésről szól, így pedig októbertől még a szakorvosi kontrollvizsgálathoz is új beutaló kell majd.

Takács Péter a portálnak most elismerte, hogy a rendelet szövege félreérthető.

Ez nem szigorítás, csupán egy technikai jellegű változtatás

– közölte az államtitkár, hozzátéve, azért kell e-beutalót adni a kontrollvizsgálathoz, hogy az online időpontfoglalás lehetősége nyitva álljon azok számára is, akiket kontrollra rendelt vissza az orvosuk.

A betegek számára tehát annyi lesz a változás októbertől, hogy azok, akiket kontrollra rendelnek vissza, lehetőséget kapnak arra, hogy az EgészségAblak applikáción keresztül, vagy – akinek nincs applikációja, annak – az 1812-es központi telefonszámon is tudjanak kontrollvizsgálatra időpontot foglalni.

„Erre eddig nem volt lehetőségük. Nem kell tehát visszamenniük a kontrollvizsgálatra berendelt betegeknek a háziorvoshoz, a szakrendelő orvosa is le tudja generálni az e-beutalót”

– magyarázta.

Az eddigi rendszer úgy működött, hogy a szakorvos, ha visszahívta kontrollra a páciensét, akkor ráírta az ambuláns lapra, hogy 3 vagy 6 hónap múlva jelenjen meg kontrollon. A betegnek sokszor vissza kellett mennie a háziorvoshoz az új beutalóért, ami az államtitkár szerint nem volt jó gyakorlat, hiszen ha a szakorvos kezdeményezi a beteg ismételt megjelenését az orvosnál, akkor felesleges a háziorvosi beutaló. „Ez egy régi, berögzült rossz szokás, amit szeretnék megszüntetni” – mondta a 24.hu-nak Takács Péter.