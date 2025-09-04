A székesfehérvári kórház szerint előfordult ágyi poloska az intézmény területén, de nincs fertőzés

egészségügy;kórház;Székesfehérvár;Ágyi poloska;

2025-09-04 16:35:00 CEST

A kórház közölte, a szükséges intézkedéseket megtette.

„Nem alakult ki ágyipoloska-fertőzés, intézményünk azonban fokozottan védekezik a megjelenésük ellen. Fontos tudni, hogy az ágyipoloska a betegforgalom cserélődése miatt, bármilyen közösségi térben előfordulhat” – közölte a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház a Telex megkeresésére.

A portál azt követően kereste meg az intézményt, hogy egy olvasója arról számolt be, a fehérvári kórház több osztályán is elszaporodtak az ágyi poloskák. Az intézmény a válaszban megerősítette, valóban előfordult ágyi poloska a kórház területén, ami után megtették a szükséges intézkedéseket. Azt írta, „a Pszichiátriai Osztály női zárt részlegén júliusban és augusztusban észleltek munkatársaink egy-egy rovart, amelyet begyűjtöttek és a kórtermek fertőtlenítését rendelték el. A Sürgősségi Betegellátó Osztályon augusztusban véltek ágyi poloskának egy rovart, de a rovarirtást végző szakember egyértelműen nem tudta azonosítani ágyi poloskának, ettől függetlenül a helyiségekben ismételt fertőtlenítést végeztünk. A Belgyógyászati Osztályokon ágyi poloska megjelenése nem fordult elő.”