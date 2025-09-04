Egyelőre nem tartóztatják le az apát, aki két hónapos kislánya halálát okozta a VI. kerületben

Budapest;Fővárosi Főügyészség;Terézváros;emberölés;gondatlanságból elkövetett emberölés;

2025-09-04 19:15:00 CEST

A Fővárosi Főügyészség közölte, más, enyhébb kényszerintézkedés elrendelésének sem állnak fenn a törvényi feltételei.

Egyelőre nem kerül rács mögé az a gondatlan emberölés vétségével gyanúsított 44 éves kínai állampolgárságú férfi, aki két hónapos kislánya halálát okozta Budapesten, egy terézvárosi lakásban – tudta meg a 24.hu.

Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője a portál megkeresésére azt mondta, hogy a főügyészség megvizsgálta az iratokat, és megállapította, hogy jelen ügyben a gyanúsított letartóztatásának, de más, enyhébb kényszerintézkedés elrendelésének sem állnak fenn a törvényi feltételei.

„Gondatlan bűncselekmény esetén nem áll fenn a bűnismétlés veszélye. A részletes beismerő vallomást tevő gyanúsított nem befolyásolhatja hátrányosan a nyomozást és személyi körülményei alapján a szökése sem valószínűsíthető”

– közölte az ügyész.

A 24.hu értesülései szerint az őrizetbe vett férfi azt mondta a gyanúsítotti kihallgatása során, hogy pár napig egyedül volt otthon az ikerlányaival, és ő látta el őket. Elmondása szerint ringatta az egyiküket, de a gyermek közben kiesett a kezéből. Állítása szerint ezután ő megnyugtatta a síró kislányt, aki később elvesztette az eszméletét. A vallomása szerint ezután ő megpróbálta újraéleszteni a kicsit, de sajnos nem sikerült neki.

A 44 éves férfi csak a történtek utáni nap értesítette a hatóságokat. A portál információi szerint ezt azzal magyarázta, hogy nagyon megijedt, és ez az oka annak, hogy csak másnap kért segítséget. A meghalt csecsemő ikertestvére nem sérült meg, de a megfelelő ellátás érdekében kórházba vitték a mentők.