Letartóztatták a 22 hónapos miskei kislány megölésével gyanúsított férfit

2025-09-04 16:22:00 CEST

Szökés, bűnismétlés és bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt. A végzés nem végleges, a gyanúsított és védője is fellebbezett.

Letartóztatta a Kecskeméti Járásbíróság a 24 éves J. Dávidot, akit azzal gyanúsítanak, hogy meggyilkolta az élettársa 22 hónapos kislányát Miskén – tudta meg a 24.hu.

Sárközy Szabolcs, a Kecskeméti Törvényszék szóvivője a portál megkeresésére azt mondta, hogy

a bíróság szökés, bűnismétlés és bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt rendelte el a férfi letartóztatását.

Hozzátette, a végzés nem végleges, mert a gyanúsított és védője is fellebbezett.

Mint arról beszámoltunk, elfogása után őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását annak a 24 éves férfinak - az anya élettársának -, aki a gyanú szerint végzett egy 22 hónapos kislánnyal Miskén. Órákon át tartó keresés után a gyermek holttestét egy futballpálya mögött lévő keresztnél, a babakocsijától nem messze találták meg. Utána egy hajtóvadászatban elfogták J. Dávidot, aki a kislány három és fél éves bátyjának jelenlétében követhette el a gyilkosságot.

A kisfiú a Blikk szerint otthon azt mondta a felnőtteknek, hogy nevelőapja megütötte a kislányt, aki nem kelt fel többet. A lapunknak nyilatkozó gyermekpszichológus szerint a kislány szemtanú bátyjának szakember segítségére lesz szüksége a történtek feldolgozásához, a kriminálpszichológus pedig arra hívta fel a figyelmet, kisebb településeken sokszor előfordul, hogy mindenki a másikra vár, senki sem akar bejelentő lenni, ha családon belüli erőszakot lát.