Nem lesz konszolidáció

Kovács Béla ügyében a Jobbiknak is tisztáznia kell magát a nemzetbiztonsági bizottság szocialista elnöke szerint. Molnár Zsolt lapunknak arról is beszélt, a hivatalos szervek már nyomoznak, hogy kiderítsék, feltörték-e az MSZP levelező rendszerét és így kerültek-e ki egyebek mellett olyan adatok, amelyhez állítólag a feketepiacon is hozzá lehet férni. Az ellenzéki politikus kijelentette, a kormányzás minősége elfogadhatatlan a számára, az Információs Hivatal eddigi irányításával azonban elégedett, ezért tartózkodott, amikor a bizottság Lázár János miniszterségének alkalmasságáról szavazott.