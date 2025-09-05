Tűkön ülve várják Giorgio Armani végrendeletét

végrendelet;divatipar;Giorgo Armani;

2025-09-05 15:35:00 CEST

Giorgio Armani az elmúlt öt évtizedben a világ egyik legismertebb divatmárkáját hozta létre, ám halála felveti a vállalat jövőjével kapcsolatos kérdéseket.

Az ugyanis kevéssé volt ismert, hogy a divatguru mániákusan ragaszkodott a függetlenséghez - a cége esetében is -, amelynek következtében a 2000-es évek elejétől vállalatának, a Giorgio Armani S.p.A.-nak egyedüli részvényese volt.

Az, hogy halála utáni hétvégén máris előkerült a téma, az azért lehet, mert Armani nem hagyott maga után gyermekeket, akik örökölhették volna a divatházat – mutat rá a Reuters. A luxusszektor egyik meghatározó tanácsadó cégének, az Ortelli&Co.-nak az ügyvezető partnere, Mario Ortelli, nem is rejtette véka alá véleményét, amikor a lap az Armani S.p.A. jövőjéről kérdezte. Szerinte az Armani divatház egyértelműen felvásárlási célponttá válhat az elkövetkező néhány évben, már csak azért is, mert az egyik legismertebb márka a világon, egyértelműen és egyedülállóan meghatározott stílusvilággal.

Az évek során egyébként a tulajdonos szép számmal kapott ajánlatokat, így 2021-ben John Elkanntól, az olasz Agnelli család sarjától (egyebek mellett a Ferrari és a Juventus labdarúgócsapat irányítójától/tulajdonosától), és egy másikat a luxusmárkától, Guccitól is, amikor Maurizio Gucci még a cég élén állt. Armani azonban többször is kizárt minden olyan potenciális üzletet, amely gyengítette volna ellenőrzését. Hogy ki vezeti majd a céget, még nem tudni, de húga, Rosanna, két unokahúga, Silvana és Roberta, valamint unokaöccse, Andrea Camerana, egyaránt fontos szerepet töltenek be a csoportban. Egykori jobbkeze, Pantaleo Dell'Orco is a család tagjának számít, és mind az öten lehetséges örökösökként vannak számontartva, olyan emberként, akik közül bárki a cég élére kerülhet. Ezzel együtt biztosat akkor lehet majd mondani, ha végrendeletét felbontják.

Giorgio Armani több mint tíz évvel ezelőtt kezdett el gondolkodni egy olyan terven, amely biztosítja a zökkenőmentes utódlást és a vállalat függetlenségének megőrzését, aminek eredményeként egy, az irányítási feladatokat ellátó alapítvány létrehozása lett a megoldás 2016-ban. Ez azt a célt szolgálta, hogy a csoport halála esetén is megtarthassa függetlenségét.

A tervező 2017-ben a Corriere della Serának elmondta, hogy egy ilyen mechanizmusra volt szükség, hogy örökösei jól kijöjjenek egymással, és hogy elkerüljék a csoport mások általi felvásárlását vagy felbomlását. Azt is elmondta, hogy az általa kijelölt három jelölt fogja irányítani az alapítványt. Most tehát az a kérdés, ki lesz az a három személy, akit megnevezett, s ők milyen jövőt szánnak a világ legismertebb divatmárkái között számontartott társaságnak.