Giorgio Armani az elmúlt öt évtizedben a világ egyik legismertebb divatmárkáját hozta létre, ám halála felveti a vállalat jövőjével kapcsolatos kérdéseket.
A rendszerváltás korabeli divatot kutatja Muskovics Gyula kurátor, művészeti író, aki a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen írt doktori dolgozatában arra volt kíváncsi, hogyan változott meg a kelet-európai régió divatjának a viszonya a testhez, az identitáshoz és a letűnt rendszerekhez az átmenet éveiben. Emellett azt is boncolgatja, hogy egyes tervezőknél – például Király Tamásnál – csakis divatról beszélhetünk, vagy esetleg művészetről is.
Ma már szinte már mindent el lehet intézni online, hiszen a digitális világ szerves részévé vált az emberek életének. Az ágazat legújabb innovációs ötlete a digitális ruhák megalkotása és értékesítése virtuális ruhapróbákkal és próbafülkékkel.
Az épp csak csordogáló sárréti termálvízforrástól az áradó Gangeszig jutunk el Szűcs Péter családregényével, a Dharmával. Az örök körforgásról és a megúszhatatlan igazságról beszélgettünk a szerzővel, aki a divatmagazinok világától Hamvas Béla házáig háromszor is megkerülte a Földet.
Orbán Viktor kormánya egymilliárdot ad az Orbán Ráhel barátnője irányította ügynökségnek fesztiválok támogatására.
Exkluzív és fényűző vacsorával ünnepelte Orbán Ráhel, hogy ő és köre immár megkerülhetetlen a divatiparban. Az egy nappal a Budapest Fashion Week előtt megrendezett esemény eloszlatta a szakmabeliek kétségeit azt illetően, kivel kell jóban lenni.