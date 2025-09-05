Király-kalap, vörös csillag: bemutatott a divat a diktatúrának

A rendszerváltás korabeli divatot kutatja Muskovics Gyula kurátor, művészeti író, aki a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen írt doktori dolgozatában arra volt kíváncsi, hogyan változott meg a kelet-európai régió divatjának a viszonya a testhez, az identitáshoz és a letűnt rendszerekhez az átmenet éveiben. Emellett azt is boncolgatja, hogy egyes tervezőknél – például Király Tamásnál – csakis divatról beszélhetünk, vagy esetleg művészetről is.