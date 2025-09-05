Felhőkarcolót robbantott fel Izrael Gázában, a Hamász jelentése szerint 19-en meghaltak

robbantás;Izrael;Hamász;Gáza;támadás;halálos áldozatok;felhőkarcoló;

2025-09-05 19:23:00 CEST

Az IDF az elmúlt hetekben már több tucat épületet, sőt teljes városrészeket tett a földdel egyenlővé arra hivatkozva, hogy ott a Hamász infrastruktúrája van.

Az izraeli hadsereg, az IDF pénteken közölte, hogy felrobbantott egy Hamász által katonai infrastruktúraként használt többszintes épületet Gázavárosban, egyben megerősítette, a szárazföldi egységei intenzívebben fognak támadni offenzívát az enklávé területén – írja a The Times Of Israel. A szélsőséges palesztin szervezet, az Izrael ellen 2023. október 7-én terrortámadást indító Hamász vezette hatóságok 19 halottról számoltak be. Az IDF magyarázata szerint a Hamász az épületet, annak földalatti létesítményeit operatív infrastruktúraként támadások tervezésére, az izraeli katonák elleni támadások végrehajtására és a terrorszervezetek tagjai számára menekülési útvonalak biztosítására használtak.

Jiszrael Katz védelmi miniszter korábbi nyilatkozata jelezte az előkészületeket, miután bejelentette, hogy Izrael kiadta első hivatalos evakuálási értesítését. A lap által közzétett felvétel szerint a pusztítás a Gáza város Al-Rimal negyedében található Musztafa-toronyt érte, amelynek következtében összeomlott a felhőkarcoló. – „A reteszt most távolítják el a gázai pokol kapuiról” – írta a tárcavezető az X-en, hozzátéve, ha egyszer kinyitják az ajtót, nem fogják bezárni, és az izraeli védelmi erők műveletei fokozódni fognak. A védelmi miniszter egyértelművé tette, hogy offenzívájuknak akkor lesz vége, ha „a Hamász gyilkosai és erőszaktevői elfogadják Izrael háború befejezésére vonatkozó feltételeit – mindenekelőtt az összes túsz szabadon bocsátását és a fegyverletételt –, vagy megsemmisülnek.

A BBC műholdfelvételek alapján azt írta, hogy az elmúlt hetek izraeli légicsapásai és robbantásai több tucat épületet pusztítottak el Gázaváros egyes részein, sőt több városrészt is a földdel tettek egyenlővé. A felvételek azt is bizonyítják, hogy az utóbbi egy hónapban eltűntek a sátorsorok, amelyekben az elűzött palesztinok találtak menedéket. Az IDF közlése szerint offenzívájuk nyomán már a város 40 százalékát ellenőrzik a felett szerzett ellenőrzést. Az ENSZ humanitárius tisztviselői ismét figyelmeztettek, hogy egy teljes körű gázai offenzíva hatása „több mint katasztrofális” lenne. A Hamász által vezetett egészségügyi minisztérium és polgári védelmi ügynökség szerint csak ezen a héten több tucat palesztin halt meg a támadásokban.