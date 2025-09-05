Robert Brovdi újra odavágott, ukrán dróntalálat érte az orosz Rosznyeft legnagyobb olajfinomítóját

Oroszország;Ukrajna;Rosznyeft;dróntámadás;Robert Brovdi;

2025-09-05 18:28:00 CEST

A cél deklaráltan az, hogy megszakítsák az orosz hadsereg folyamatos benzinellátását.

Ukrán drónok csapódtak be Oroszország legnagyobb olajfinomítójába Rjazanyban eltalálva a Rosznyeft üzemét – írja a The Kyiv Independent az ukrán hadsereg, pontosabban az ukrán drónflottát vezető Robert Brovdi (Bródi Róbert) jelentése nyomán. Abban a kárpátaljai magyar parancsnok kiemelte: „A benzin (Oroszországban) egyre szűkösebbé válik, a gáz és az olaj gyorsan fogy”. Azt is hozzátette, hogy egységével Luhanszk megyében egy olajraktárt is eltaláltak.

A Moszkvától 180 kilométerre délkeletre fekvő Rjazany lakói az orosz kormánypárti Shot médiának elmondták, hogy hajnali 2 óra körül robbanásokat hallottak, majd tűzvész keletkezett, amely beragyogta az eget. A közösségi médiában több fotó és videó látható az esetről. Az ukrán vezérkar szerint az ELOU-AVT-6 elsődleges olajfeldolgozó üzemet érte találat érte, amelynek becsült éves kapacitása 6 millió tonna, és jelentős szerepe van az orosz fegyveres erők támogatásában.

Pavel Malkov regionális kormányzó azt állította, hogy nyolc drónt lőttek le Rjazany megye felett, és a törmelékek egy ipari területre hullottak, de személyi sérülésről és lakóövezetekben keletkezett károkról nem számolt be. A kormányzó nem reagált közvetlenül a finomítóban történt tűzesetről szóló jelentésekre. Az oroszok által megszállt ukrajnai Luhanszk megyében a helyi lakosok szeptember 4-én késő este fekete füstről számoltak be.

Robert Brovdi neve augusztusban lett ismert a magyar közvélemény előtt, miután a Barátság kőolajvezeték-rendszert többször is ukrán dróntámadás érte, amelyek miatt le is állt a kőolajszállítás Magyarország, illetve Szlovákia felé. Az Orbán-kormány a támadással megbízott Robert Brovdit kitiltotta Magyarország és a schengeni övezet területéről. A kárpátaljai magyar parancsnok azonban erős üzenetet küldött Szijjártó Péternek, és megmondta, hogy a külgazdasági és külügyminiszter hová tegye a rá kiszabott szankciókat.