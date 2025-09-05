George Simion: Orbán Viktor a keresztény civilizáció és egész Európa vezetője

Magyarország;Románia;Lengyelország;Orbán Viktor;Donald Tusk;szélsőjobboldal;George Simion;

A magyargyűlölőként ismert szélsőjobboldali román politikus elvesztette ugyan a májusi román elnökválasztást, de azóta is hálálkodik a magyar miniszterelnök támogatásáért.

Orbán Viktor nemcsak a magyar nép vezetője, hanem a keresztény civilizáció és egész Európa vezetője is. Ő az, aki megőrzi a józan észt, védi a családot, és biztonságot teremt. Romániában is sok magyar követi őt, mert tudja, mi a jó a kontinensünknek – idézte a Transtelex az Adevărul cikkét arról, mit mondott George Simion, a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) párt vezetője egy gazdasági fórumon a lengyelországi Karpaczban.

A jelek szerint a májusi román elnökválasztást elbukó George Simion őrzi az emlékeiben, hogy Orbán Viktor milyen szívélyes szavakkal állt ki mellette a megméretés első forduló után, amelyen még az első helyen végzett. Amint arról lapunk is beszámolt, a magyar miniszterelnök a tihanyi apátságban május 9-én felidézte, hogy a román elnökjelöltek vitájában a szélsőjobboldali George Simion arról beszélt, most a nemzetek Európájának, a keresztény Európának van itt az ideje, amelyben harcolni fogunk a jogunkért, hogy európai polgárok legyünk. „Teljesen egyetértünk” – közölte akkor Orbán Viktor, miközben nem beszélt arról, hogy George Simion az úzvölgyi magyar katonatemető meggyalázásával indította el politikai karrierjét. Azt viszont kiemelte – utalva a magyargyűlölő politikus általa remélt győzelmére –, hogy semmilyen elszigetelési kísérletet, politikai retorziót nem fog támogatni Romániával és annak vezetőivel szemben.

Később ugyan az RMDSZ nyomására Orbán Viktor nem kampányolt tovább George Simion mellett, és végül jelentős számú magyar szavazattal Bukarest volt főpolgármestere, Nicușor Dan lett Románia elnöke. Ez azonban nem zavarja a román ellenzéki politikust, aki a fórumon oda a magyar kormányfő által sem szívlelt miniszterelnökének: – Donald Tusk nem más, mint Ursula von der Leyen marionettbábja – mondta.