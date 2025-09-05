Harc az árnyékflottával – Hogyan kerülik ki a különféle korlátozásokat az orosz olajszállító hajók? Lobogót váltanak

Oroszország;szankció;árnyékflotta;

2025-09-05 19:45:00 CEST

A jelenségről a RUSI agytröszt kutatója beszélt a Népszavának. Mostanában már a tengertől elzárt Mongólia és San Marino is egyre több hajónak ad lobogót.

A finn partoknál futó tengeri kábeleket a Csendes-óceán déli részén fekvő Cook-szigeteken regisztrált hajó rongálta meg, közben tankerek sora váltott panamai zászlóról az afrikai Gabon lobogójára, potenciálisan Iránnal és Észak-Koreával tiltott kereskedelmet folytatva. Ezek a furcsának tűnő globális láncok nem egyedi esetek, hanem a nemzetközi hajózás rendszerszintű problémái, állítja a londoni RUSI (Royal United Security Institute) agytröszt héten publikált tanulmánya.

A világ tengeri teherforgalmának negyven százalékát olyan hajók szállítják, amiket az afrikai Libéria, a közép-amerikai Panama vagy a csendes-óceáni Marshall-szigeteken lobogója alatt közlekedik. Vagyis nem csak illegális tevékenységet folytató hajók futnak úgynevezett olcsó lobogók alatt. Az ENSZ egyezménye alapján ahhoz, egy hajó szabadon közlekedhessen a világ tengerein, valahol regisztrálnia kell. És bár az egyezmény szerint a hajónak „valódi kapcsolata” kell hogy legyen az adott országgal, a regisztráló hatóságnak pedig ellenőriznie kellene a hajó tulajdonosát, műszaki állapotát és biztosítását is, a gyakorlat mást mutat. Az ENSZ alá tartozó Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnek nincs hatásköre arra, hogy betartassa ezeket a szabályokat, ezért terjedhettek el az olcsó és egyszerű bürokráciát ígérő nyilvántartások, magyarázta a Népszavának Gonzalo Saiz Erausquin, a RUSI kutatója.

Irán és Észak-Korea is létrehozta a maga árnyékflottáját, ahol zavaros hátterű hajókkal próbálták kikerülni az ENSZ által elfogadott szankciókat. De a nemzetközi figyelem központjába azóta került a probléma, hogy Oroszország több száz hajót állított „csatasorba”, hogy a nyugati tiltásokat megkerülve tovább szállíthassa az olajat, főleg Kína és India felé.

A világ fejlett gazdaságainak vezetői a G7 keretében az orosz agresszióra válaszul a nemzetközi olajszállításokra úgynevezett ársapkát hoztak létre, vagyis nem szállíthatták 60 dollár/hordónál magasabb áron a tankerek az orosz olajat. A nyugati hajózási cégek és szolgáltatók, köztük a főleg britek által uralt biztosítási piac szereplői, szigorúan betartatták a limitet.

Az oroszok válaszul általában régi, rossz állapotban lévő hajókat regisztráltak olyan országokban, ahol a lobogók kiadásakor nem történik meg a megfelelő átvilágítás. A rendes biztosítás nélküli hajók viszont környezeti veszélyt is hordoznak, hiszen egy esetleges baleset vagy olajszivárgás esetén nincs, aki fizetne. A nagyobb globális kikötőkbe nem is léphetnek be „rendes” biztosítás nélküli hajók, de a probléma nemcsak kis és szegény országok miatt létezik, idén tavasszal egy Norvégiában bejegyzett cégről derült ki, hogy valódi biztosítás helyett hamis papírokat állított ki tankereknek.

A jelenleg a mintegy 700 tankert számláló orosz árnyékflottából több mint ötszáz tankert szankcionáltak a nyugati országok. És bár ezek hatásosnak bizonyulnak, Indiában és Kínában is nehezebben találnak maguknak kikötőt, de a tankerek egy része lobogót és nevet váltva próbálja kikerülni a korlátozásokat. Az olaj árának globális esése miatt az EU és az Egyesült-Királyság is 47,60 dollárra szállította le a hordónkénti ársapkát idén szeptemberben, de Donald Trump amerikai elnök ebből a lépésből már kimaradt. Ez egy valódi macska-egér játék, a legutóbbi csomagokban az EU egy indiai finomítót és egy lobogók regisztrációját intéző szolgáltatócéget is szankcionált.

A nemzetközi nyomás hatására az olcsó lobogót kiadó országok egy része javított a rendszerükön – magyarázza Saiz Erausquin. A több állam által közösen működtetett hajóadatbázisok is eredményesek, de önmagukban nem oldják meg a nehézségeket, hiszen más országok lépnek be az eddigiek helyére, mostanában már a tengertől elzárt Mongólia és San Marino is egyre több hajónak ad lobogót.

Saiz Erausquin javaslata szerint a tartósabb megoldást az jelentené, hogy a pénzmosás elleni szabályok betartatását ellenőrző nemzetközi szerv, a FATF értékeléseiben a hajók regisztrálásának szabályait is vizsgálnák. Ennek a szervnek az értékelései ugyanis valódi visszatartó erővel hathatnak, a fekete listára tett országok lényegében kiszorulnak a nemzetközi pénzügyi rendszerből.

Hogy egy magyar vonatkozású (és hajózással kapcsolatos) példát hozzunk, a FATF nyomására tette nyilvánossá Málta a cégadatbázisát 2022-ben, amiből az Átlátszó kiderítette, hogy a NER-elit kedvelt jachtja, a Lady MRD, valójában Szíjj László tulajdona.

A hosszú távú megoldás tehát még messze van, de a szankciók eddigi hatását sem érdemes alábecsülni, a Kijevi Közgazdasági Iskola számítása szerint 2022 márciusa óta a Kreml 155 milliárd dollár bevételtől esett el az olajra kivetett szankciók és az ársapka miatt.