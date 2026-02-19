A büntetőintézkedések a megfelelő célpontok kiválasztására és a szankciók megkerülésének akadályozására fókuszálnak – mondta a Népszavának Jan Dunin-Wasowicz jogász, szankciós szakértő.
Az ukrán közlés szerint a hajó jelentős károkat szenvedett, és olyan állapotba került, hogy nem tudja folytatni az útját.
A hétfői döntés 17 magánszemélyt, négy vállalatot és két szervezetet érint.
Az Ukrajnának a jövőben is nyújtandó segítségen volt a hangsúly a csütörtökön kezdődött EU-csúcson. A magyar miniszterelnök előre jelezte, nem írja alá az erről elfogadott következtetéseket.
A jelenségről a RUSI agytröszt kutatója beszélt a Népszavának. Mostanában már a tengertől elzárt Mongólia és San Marino is egyre több hajónak ad lobogót.