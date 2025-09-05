Beadta a derekát a Mohu, átmenetileg vállalja, hogy Budapesten takarít a kerületi lomtalanítások után

A MOHU Budapest átmenetileg vállalja a lomtalanításokat követő takarítás költségének rendezését ott, ahol a kerületi önkormányzat erre egyelőre nem hajlandó – közölte pénteken a Mohu Budapest. Kiemelték: a fővárosi utcák maradéktalan tisztasága, valamint a kerületi önkormányzatokkal való eredményes egyeztetés és a közös megoldás érdekében teszik mindezt. Mint írták, a céljuk a megegyezés és a párbeszéd folytatása az érintett kerületekkel annak érdekében, hogy hosszú távon rendeződjön ez a kérdés és egy új, fenntartható megoldás szülessen.
– A koncesszió értelmében a MOHU Budapest feladata lomtalanításkor a lom elszállítása, amelyet maradéktalanul teljesít is. Az ezt követő köztisztasági takarítás, vagy a lomnak nem minősíthető kihelyezett anyagok eltakarítása azonban az illetékes kerületi önkormányzat, valamint egyes területeken a Főváros és egyéb ingatlan tulajdonosok feladata. Közös érdek egy olyan jövőbe mutató, tisztább lomtalanítás, amelyet az európai országokban is üzemeltetnek évtizedek óta – írták.
A közleményben a Mohu Budapest kifejtette, hogy a mostani rendszert közösen kell megváltoztatniuk azért, hogy kulturált, kényelmes és biztonságos módja legyen a lakossági lom begyűjtésének, elszállításának, és minél hamarabb megszűnjenek az olyan illegális tevékenységek, mint a veszélyes hulladékok kihelyezése, a koordinálatlan utcai szemetelések, vagy az agglomerációból származó jogosulatlan hulladékbehordás.
Mint arról lapunk lapunk is beszámolt, az elmúlt időszakban fokozódott az ellentét a Mohu és az önkormányzatok között, miután a Mol hulladékgazdálkodási cége nem kívánta elvégezni a feladatait, ami a lomtalanítás lebonyolítását és az azzal járó takarítási munkákat illeti. A 444-nek a hulladékkezelő vállalat azt írta, hogy nem nekik kell takarítaniuk. Korábban Őrsi Gergely, a II. kerület polgámestere jelezte, hogy amennyiben a Mohu nem takarít, feljelentést tesznek, a hulladékot pedig összeszedi az önkormányzat és elszállítja a Molnak, mint a hulladék tulajdonosának.