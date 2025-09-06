Megvan az időpont, vasárnap délután 4 órakor tart beszédet Orbán Viktor Kötcsén

Orbán Viktor;Kötcse;Magyar Péter;

Már csak egy nap. Vasárnap, 16 óra, élőben Kötcséről. Vigyázat, hamisítják! - írta Orbán Viktor a Facebookon, bejelentést téve az évadnyitó beszédének időpontjáról.

A „hamisítással” a miniszterelnök arra utalt, hogy a fideszes polgári piknikkel egy napon a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter is Kötcsére szervezett nagygyűlést. Ez nyilvánvalóan arról szól, hogy az ellenzéki politikus most el akarja lopni a show-t Orbán Viktor elől. Feltehetőleg a kötcsei feltűnése az oka, hogy most először élőben közvetítik Orbán Viktor beszédét is. A miniszterelnök egyébként Dublinból repül haza a kötcsei előadása kedvéért.

Tusnádfürdővel ellentétben a NER-nek – a Polgári Magyarországért Alapítványnak – a kötcse találkozó eddig egy zártkörű, nem sajtónyilvános eseménye volt, ahol a fideszes elit a nyilvánosság kizárásával bulizik és hallgatja meg, hogy Orbán Viktor éppen mit gondol a világról. Politikusokat el lehet kapni egy-két szóra, de csak akkor, amikor érkeznek a helyszínre, a Dobozy-kúriára.

Magyar Péter 11 órára hívta a Tisza Párt híveit a kötcsei Hősök terére. „Holnap fontos nap lesz. Szimbolikus helyen, történelmi pillanatban találkozunk kordonok és TEK-esek nélkül 11 órakor Kötcsén, a Hősök terén. Pár száz méterre tőlünk ott fog dorbézolni a képmutató, luxizó, a társadalomtól elzárkózó, kordonok mögött rettegő orbáni elit is. És néhány kilométerre Kötcsétől található Balatonőszöd, a gyurcsányi hazugság szimbóluma is. Gyurcsány és Orbán – a dicstelen múlt összefonódó jelképei. Holnap lezárjuk a két évzizedes, avíttas, szomorú múltat, és az egész lejárt bagázst magunk mögött hagyjuk” - fogalmazott a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter egyebek közt ismét megígérte, hogy az adócsökkentés kormányát alakítaná meg, hazahozzák az uniós forrásokat és beindítják a magyar gazdaságot. Mint közölte, holnap elmondják továbbá, hogyan nyerik meg a választást és megbeszélik az utat a működő, emberséges Magyarországhoz. Emellett mindenkit felszólított, hogy ne üljenek fel semmilyen provokációnak.