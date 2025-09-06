Vitézy Dávid frakciójának egyik tagja ellen is eljárás indult. A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője szerint Karácsony Gergely csak egy szokásos politikai játszmát folytat.
A tolnai megyeszékhely vezetője ellenáll, és ha ígérete szerint bírósághoz fordult tisztsége megszüntetése ellen, akkor a jogerős döntés hatályba lépéséig biztosan a helyén marad.
Farkas Péter Barnabás eleinte azzal védekezett, hogy csak integetett. Később előkerült egy újabb fotó, amin egyértelműen látszik, hogy karlendítésről van szó.
Az V. kerületi alpolgármester összeférhetetlenségi eljárást kezdeményez Juhász Péter, az Együtt önkormányzati képviselője ellen, azzal az indokkal, hogy valótlan a politikus vagyonnyilatkozata. Böröcz László alpolgármester ezt szombaton közölte a távirati irodával.