Szálka a szemben - Újabb támadás Juhász Péter ellen

Az V. kerületi alpolgármester összeférhetetlenségi eljárást kezdeményez Juhász Péter, az Együtt önkormányzati képviselője ellen, azzal az indokkal, hogy valótlan a politikus vagyonnyilatkozata. Böröcz László alpolgármester ezt szombaton közölte a távirati irodával.