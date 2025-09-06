futball;

Rossz magyar tisztázás, rossz ír lövés

36. perc. Varga próbált tisztázni egy ír bedobás után a magyar tizenhatos magasságában, de rosszul találta el a labdát, amely így Doherty elé perdült. Doherty rá is lőtte, de rosszul, Collinsról ment ki a játékszer.

Magánlátogatásról van szó, a magyar miniszterelnök nem akar találkozni az ír kollégájával. 