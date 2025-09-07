Több százan Magyar Péter nagygyűlésén

kötcsei találkozó;

Azután, hogy kiderült, mikor gyűlik össze idén a fideszes elit, a Tisza Párt elnöke is bedobta magát, és nagygyűlést hirdetett a kötcsei Hősök terére. Magyar Péter Balatonőszödről indult azzal a felkiáltással, hogy le kell zárni a hírhedt 2006-os Gyurcsány-beszéd óta eltelt húsz évet. Az ellenzéki politikus nem sokkal 10 óra előtt futott be Kötcsére. Megállt egy kordonnál, aztán lecsapta a magas labdát a megjegyzéssel, hogy a hatalom retteg, Orbán Viktor az új Gyurcsány Ferenc lett. Több száz Tisza-szimpatizáns jött el a nagygyűlésére, ők a kötcsei futballpálya mögötti földes mellékúton, két szántóföld között ballagnak a Hősök tere felé.

Az első úgynevezett polgári pikniket 2004-ben tartották Kötcsén, a sorozat történetében most először közvetítik élőben Orbán Viktor beszédét. Ennek oka gyaníthatóan Magyar Péter nagygyűlése, vagyis egyszerűen a harc a figyelemért.