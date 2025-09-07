Üzent az Írországba utazó Orbán Viktornak a Kneecap

Orbán Viktor;Írország;Dublin;Kneecap;

2025-09-07 10:10:00 CEST

A Magyarországról kitiltott belfasti raptrió bejegyzésének apropóját a szombati világbajnoki selejtező futballmérkőzés adta.

„Írország – Magyarország éppen most Dublinban. És bassza meg Orbán Viktor!” – írta szombaton a Magyarországról kitiltott belfasti raptrió, a Kneecap az X-en.

A miniszterelnök ugyanis élőben nézte meg a tegnap este, 20 óra 45 perckor kezdődő világbajnoki selejtező futballmérkőzést, melyet követően magánrepülőgéppel utazott vissza Budapestre. Ma már Kötcsén tartja meg politikai évadnyitó beszédét, amelyet most első alkalommal élőben közvetítenek.

Mint ismert, a Izrael-ellenes, markánsan palesztinpárti kiszólásairól ismert Kneecapet az Orbán-kormány kezdeményezésére tiltották ki Magyarországról, miután a Sziget Fesztivál szervezői nem voltak hajlandóak lemondani a fellépését. A döntés okaként az antiszemita gyűlöletbeszédet, valamint a Hamász és a Hezbollah nyílt éltetését emelték ki. Ennek megfelelően az Idegenrendészeti Főigazgatóság határozata alapján három év időtartamra önálló beutazási és tartózkodási tilalmat rendeltek el az északír raptrió mindegyik tagja, vagyis J.J. Ó Dochartaigh, Liam Óg Ó hAnnaidh és Naoise Ó Cairealláin ellen. Ez azt jelenti, hogy három évig egyikük sem léphet Magyarország területére.