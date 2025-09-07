Kármán András közgazdász, a második Orbán-kormány államtitkára is a Tisza Párt új arca

kötcsei találkozó;

2025-09-07 12:14:00 CEST

Újra lesz kata, a vényköteles gyógyszerek áfáját 0 százalékra viszik, az egészséges élelmiszerek és a tűzifa áfáját 5 százalékosra mérsékelik. A költségvetés újra a valóságról szól majd, nem mesékről.

Ő arról beszélt: amikor felkérést kapott, hogy a munkacsoporttal dolgozzon arra kérték, ne csak a számokat lássa, hanem vegye észre a forintok mögött lévő embereket. És hozzá közel áll a gondolat, hogy egy működő országnak elsősorban emberségesnek kell lennie emberközpontú költségvetési politikával. Amikor a gazdaságról beszélünk, nem pusztán számokról van szó - szögezte le. A gazdaság nem táblázatokban él, hanem a hétköznapokban, ők ezekről a hétköznapokról akarnak gondoskodni. Tudja, hogy ez kihívás, felelősség, a feladat nagy és nehéz, "egy hajót kell újra jó irányba fordítanunk". Magyarország növekedési válságban van, 3 éve a gazdaság toporog, vagy éppen zsugorodik. A Fidesz által megálmodott repülőrajtból fájdalmas zuhanás lett. A vállalkozások nem abban bizonytalanok, lesz-e kereslet a termékükre, hanem hogy a kormány kitalál-e egy újabb adót.

A Tisza Párt kiszámíthatóbb, tisztességesebb adórendszert épít - ígérte, kiemelve,

újra megnyitják a kata lehetőségét,

adópolitikájuk vesztesei az oligarchák és milliárdosok lesznek,

a lakossági adók kapcsán igazságosabb, méltányosabb közteherviselés megteremtése a cél.

Ma a minimálbéren élők összességében 6 százalékos adókulccsal magasabban adóznak, mint a leggazdagabbak - mondta Kárméán András, kiemelve, a jövedelem, a vagyon és a fogyasztás adójában is korrigálni fogják a jelenlegi rendszert:

a minimálbéres dolgozóknak adójóváírás segítségével a jelenlegi 15 százalékról 9 százalékra csökkentik az adóterheit,

adókönnyítésben részesül mindenki, mint a jövőre várható mediánbér, ez több int kétmillió embert érint,

az átlagosnál többet keresők továbbra is 15 százalékkal adóznak,

A Tisza nem emel semmilyen munkabért terhelő adót - szögezte le Kármán András, de - folytatta - bevezetnek egy évi 1 százalékos vagyonadót a leggazdagabbakra, azokra, akik ötmilliárd forint feletti vagyonnal rendelkeznek. Ez többek között jachtokra, sportautókra, birtokokra, külföldi vagyonelemekre is kiterjed.

A vényköteles gyógyszerek áfáját 0 százalékra viszik, az egészséges élelmiszerek és a tűzifa áfáját 5 százalékosra mérsékelik. – Ruszkik, haza! – skandálta a tömeg, miközben az euró bevezetéséről beszélt.

Megszüntetik a rendeleti kormányzást, megtiltják a visszamenőleges jogalkotást és visszaadják a kiszámíthatóságot a vállalkozásoknak - ígérte ezen felül Kármán Attila, kiemelve, hogy a költségvetés újra a valóságról szól majd, nem mesékről. A forint ma kiszolgáltatott, ingadozó, az euró bevezetése nem puszta pénzcsere, hanem biztonság, kiszámíthatóság - hangsúlyozta. A feladat tehát óriási, de nem lehetetlen, a Tisza szakértői tudással, a társadalom bevonásával és politikai felhatalmazással készen áll a gazdaság talpra állítására - mondta Kármán András.

Kármán András 2010 júniusától 2011 novemberéig a Nemzetgazdasági Minisztérium adó- és pénzügyi szabályozásért felelős államtitkára volt. 2011 december 1-jétől 2014-ig az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) igazgatóságában a Magyarországnak járó helyettes igazgatói posztot töltötte be.