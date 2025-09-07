Menczer Tamás kijelentette, ő is fizetne azért, hogy magánrepülőgépen utazzon Orbán Viktorral dolgozni

kötcsei találkozó;

Ő is.

A Fidesz kommunikációs igazgatója megállt néhány percre Kötcsén újságírói kérdésekre válaszolni. Egyik gyöngyszeme a fenti kijelentés volt, amellyel Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter közelmúltbeli kijelentését visszhangozta. E szerint amikor Orbán Viktor a 2025-ös vakációjára magával vitte a politikai igazgatóját, Orbán Balázst, a Facebook-oldalának a kezelőjét, Kaminsky Fannit, és a sajtófőnökét, Szabó Mátét, hogy a Fidesz úgynevezett győzelmi tervén dolgozzanak, akkor mind a négyen saját zsebből fizették a magánrepülőgépes utat.