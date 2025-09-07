kötcsei találkozó;

Menczer Tamás

Menczer Tamás kijelentette, ő is fizetne azért, hogy magánrepülőgépen utazzon Orbán Viktorral dolgozni

Ő is.

A Fidesz kommunikációs igazgatója megállt néhány percre Kötcsén újságírói kérdésekre válaszolni. Egyik gyöngyszeme a fenti kijelentés volt, amellyel Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter közelmúltbeli kijelentését visszhangozta. E szerint amikor Orbán Viktor a 2025-ös vakációjára magával vitte a politikai igazgatóját, Orbán Balázst, a Facebook-oldalának a kezelőjét, Kaminsky Fannit, és a sajtófőnökét, Szabó Mátét, hogy a Fidesz úgynevezett győzelmi tervén dolgozzanak, akkor mind a négyen saját zsebből fizették a magánrepülőgépes utat. 

A Tisza Párt elnöke közölte, az elmúlt 20 év hazánk talán legszebb időszaka lehetett volna. Két ember, két stílus, két párt, közös eredménnyel, egy vesztes Magyarországgal – összegzett, jelezve, hivatalosan is elindítja a 2026-os választás kampányt. Jön a Tisza Világ applikáció, de a legutolsó zsákfalu utolsó házába is be akarnak kopogtatni, hogy meghallgassák az embereket.