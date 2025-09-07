gyász;Koós Boglárka;

Meghalt Koós Boglárka

A Budaörsi Latinovits Színház művésze 27 éves volt.

„Koós Boglárka, köszönjük, hogy velünk voltál, velünk játszottál, amíg csak tudtál...” – írta a Budaörsi Latinovits Színház vasárnap délelőtt a Facebook-oldalán. A Telex kérdésére a teátrum közölte: „Sajnálattal erősítjük meg, hogy szeretett kollégánk, Koós Boglárka a mai napon elhunyt.” A színésznő kedden hajnalban öngyilkosságot kísérelt meg.

Koós Boglárka 2018-ban kezdte meg tanulmányait a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, a Budaörsi Latinovits Színház társulatába tavaly került be. Játszott a Vígszínházban, az Apertúra Bázison, a Katona József Színházban, a Pinceszínházban és a Trafóban, de szerepelt a 2022-ben bemutatott Együtt kezdtük című filmben is.

Ha Ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Ha öngyilkossági gondolatai vannak, kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.

Az Arany Oroszlánt Jim Jarmusch kapta.