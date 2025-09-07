Meghalt Koós Boglárka

gyász;Koós Boglárka;

2025-09-07 14:22:00 CEST

A Budaörsi Latinovits Színház művésze 27 éves volt.

„Koós Boglárka, köszönjük, hogy velünk voltál, velünk játszottál, amíg csak tudtál...” – írta a Budaörsi Latinovits Színház vasárnap délelőtt a Facebook-oldalán. A Telex kérdésére a teátrum közölte: „Sajnálattal erősítjük meg, hogy szeretett kollégánk, Koós Boglárka a mai napon elhunyt.” A színésznő kedden hajnalban öngyilkosságot kísérelt meg.

Koós Boglárka 2018-ban kezdte meg tanulmányait a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, a Budaörsi Latinovits Színház társulatába tavaly került be. Játszott a Vígszínházban, az Apertúra Bázison, a Katona József Színházban, a Pinceszínházban és a Trafóban, de szerepelt a 2022-ben bemutatott Együtt kezdtük című filmben is.

Ha Ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Ha öngyilkossági gondolatai vannak, kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.