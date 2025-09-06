Enyedi Ildikó filmjének szereplője nyerte el a legígéretesebb fiatal színésznek járó díjat a Velencei Filmfesztiválon

film;díj;Velencei Filmfesztivál;Enyedi Ildikó;

Az Arany Oroszlánt Jim Jarmusch kapta.

A legígéretesebb fiatal, feltörekvő színésznek járó Marcello Mastroianni-díjat nyerte el a 82. Velencei Filmfesztiválon Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjének szereplője, Luna Wedler svájci színésznő. A szombat esti díjkiosztó gálán Luna Wedler Enyedi Ildikónak is megköszönte a díjat, hozzátéve, hogy nagy megtiszteltetés volt vele dolgozni. – Hihetetlen nő vagy, inspirálsz engem nőként és rendezőként is – fogalmazott.

Luna Wedler 1999-ben született Zürichben, majd az Amatőr tinik című filmben debütált 2015-ben. 2018-ban a zürichi filmszínésziskolában szerzett diplomát és ugyanabban az évben a Berlinálén elnyerte a European Shooting Star-díjat. A tájékoztatás szerint a Netflix 2020-as Biohackerek című sorozatának főszerepével tett szert népszerűségre. Enyedi Ildikóval immár másodszor dolgozott együtt, hisz korábban már játszott A feleségem története című alkotásban is.

A 82. Velencei Filmfesztivál fődíját, az Arany Oroszlánt az amerikai Jim Jarmusch kapta meg a Father Mother Sister Brother című filmjével. A zsűri nagydíja: Kaouther Ben Haniáé lett a The Voice of Hind Rajab című alkotásért, a legjobb rendezőként Ezüst Oroszlán-díjat a Benny Safdie nyerte el a The Smashing Machine-nal, a zsűri különdíját pedig Gianfranco Rossi kapta a Below the Cloudsért.