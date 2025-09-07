kötcsei találkozó;

Mráz Ágoston Sámuel szerint 200-300 ezer szavazót vett el a Fidesztől a Tisza Párt

A Nézőpont Intézet vezetője a Patrióta YouTube-csatornának beszélt erről. Szerinte Magyar Péter egyelőre nem tudta sikeresen egyesíteni a kormányellenes szavazókat, az ő méréseik szerint legfeljebb 200-300 ezer olyan szavazó lehet, aki korábban a Fideszre szavazott, most azonban a Tisza Pártot fogja támogatni.

Korábban a Patrióta nevű YouTube-csatorna kedvéért leült egy-egy beszélgetésre a többi között Rogán Antal, Lánczi Tamás, illetve Lánczi András, de Kubatov Gábor, Bayer Zsolt, Pityinger László és Rákay Philip is.

A Tisza Párt elnöke közölte, az elmúlt 20 év hazánk talán legszebb időszaka lehetett volna. Két ember, két stílus, két párt, közös eredménnyel, egy vesztes Magyarországgal – összegzett, jelezve, hivatalosan is elindítja a 2026-os választás kampányt. Jön a Tisza Világ applikáció, de a legutolsó zsákfalu utolsó házába is be akarnak kopogtatni, hogy meghallgassák az embereket.