Mráz Ágoston Sámuel szerint 200-300 ezer szavazót vett el a Fidesztől a Tisza Párt

kötcsei találkozó;

2025-09-07 15:20:00 CEST

A Nézőpont Intézet vezetője a Patrióta YouTube-csatornának beszélt erről. Szerinte Magyar Péter egyelőre nem tudta sikeresen egyesíteni a kormányellenes szavazókat, az ő méréseik szerint legfeljebb 200-300 ezer olyan szavazó lehet, aki korábban a Fideszre szavazott, most azonban a Tisza Pártot fogja támogatni.

Korábban a Patrióta nevű YouTube-csatorna kedvéért leült egy-egy beszélgetésre a többi között Rogán Antal, Lánczi Tamás, illetve Lánczi András, de Kubatov Gábor, Bayer Zsolt, Pityinger László és Rákay Philip is.