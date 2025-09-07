Orbán Viktor egy új nemzeti konzultáció bejelentésére készül, Kötcsén beszél a győzelmi tervéről is

kötcsei találkozó;

2025-09-07 16:15:00 CEST

Még egy nemzeti konzultáció. Ez kell nekünk.

A miniszterelnök talán némiképp váratlanul benézett a Patrióta YouTube-csatorna élő közvetítésébe, ahol éppen G. Fodor Gábor és Deák Dániel találgatta, hogy miről lesz szó az évadnyitó kötcsei beszédében. A kérdésre, hogy készül-e bejelentéssel, azt mondta, soha nem készül, csak mindig baj lesz belőle. Nem lesz egetverő újdonság. Azért egy nemzeti konzultációt bejelentünk ma – fűzte hozzá.

Az Orbán-kormány eddig hivatalosan 14 nemzeti konzultációt és legutóbb egy úgynevezett „véleménynyilvánító szavazást” tartott Magyarországon 2010 óta. Utóbbi, vagyis a „véleménynyilvánító szavazás” Ukrajna EU-tagságáról szólt, a legdrágább volt a sorozat történetében.