Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 36. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
4 (négy)
9 (kilenc)
13 (tizenhárom)
23 (huszonhárom)
25 (huszonöt)
30 (harminc)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt.
5 találatos szelvény 70 darab, nyereményük egyenként 149 405 forint;
4 találatos szelvény 2317 darab, nyereményük egyenként 4515 forint;
3 találatos szelvény 28 605 darab, nyereményük egyenként 2225 forint.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint hattalálatos szelvény 4 sorsolás óta nem volt. A következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 435 millió forint.