Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait

2025-09-07 20:59:00 CEST

Négy hete nincs telitalálat, a jövő héten már 435 millió forintért lehet játszani.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 36. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

4 (négy)

9 (kilenc)

13 (tizenhárom)

23 (huszonhárom)

25 (huszonöt)

30 (harminc)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt.

5 találatos szelvény 70 darab, nyereményük egyenként 149 405 forint;

4 találatos szelvény 2317 darab, nyereményük egyenként 4515 forint;

3 találatos szelvény 28 605 darab, nyereményük egyenként 2225 forint.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint hattalálatos szelvény 4 sorsolás óta nem volt. A következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 435 millió forint.