Max Verstappen könnyedén győzött Monzában

Olasz Nagydíj;Forma-1;Monza;Max Verstappen;

2025-09-07 21:15:00 CEST

A Red Bull négyszeres világbajnoka az idén remeklő McLaren két versenyzője előtt futott a célba.

Max Verstappen, a Red Bull 27 éves holland versenyzője nyerte vasárnap a Forma-1-es Olasz Nagydíjat. Az időmérő edzésen megszerzett pole pozícióból induló címvédő és négyszeres világbajnok idei harmadik, karrierje 66. futamgyőzelmét aratta. A dobogó a két McLaren-versenyzővel lett teljes, a világbajnoki pontversenyt vezető ausztrál Oscar Piastri „átadta” a második helyet a brit Lando Norrisnak, akinek így csökkent a hátránya csapattársával szemben.

A rajtot Norris kapta el a legjobban, Verstappen megpróbálta leszorítani, de ezáltal le kellett vágnia az első sikánt, ami miatt át kellett adnia a vezető pozíciót riválisának. A holland nem adta fel, a negyedik körben a célegyenesben simán hagyta le riválisát, és fokozatosan el is lépett tőle. Az élmezőnyben ezt követően nyugalom alakult ki, nagyobb csatákat csak a hetedik hely környékétől láthattak a nézők.

Végeredmény, Holland Nagydíj, Monza (53 kör, 306,720 km, a pontszerzők):

1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:13:24.325 óra

2. Lando Norris (brit, McLaren) 19.207 másodperc hátrány

3. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 21.351 mp h.

4. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 25.624 mp h.

5. George Russell (brit, Mercedes) 32.881 mp h.

6. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 37.449 mp h.

7. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 50.537 mp h.

8. Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber) 58.484 mp h.

9. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 59.762 mp h.

10. Isack Hadjar (francia, RB) 63.891 mp h.

Verstappen 16 körrel a vége előtt állt ki kerékcserére, amelyet követően Norris és Piastri mögé érkezett vissza a pályára. A McLaren boxában Norris csapata hibázott, így Piastri mögé tudott csak visszajönni a versenybe, azaz a világbajnoki pontversenyben még nagyobb hátrányba került volna csapattársával szemben.

Az ausztrál fülére rászóltak, hogy engedje el Norrist, majd ezt követően szabad köztük a verseny, ő ezt meg is tette, támadásra azonban már nem volt lehetősége. Eközben Verstappen senkitől sem zavartatva, könnyedén húzta be a győzelmet. A világbajnokság két hét múlva Bakuban folytatódik.