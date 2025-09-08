Magyarországnak vasárnap adtak egy utolsó esélyt – Népszava Hírlevél

politika;Magyarország;

2025-09-08 06:00:00 CEST

Szörnyek keringője

Vasárnap reggel Magyar Péter fogta magát, és ígéretéhez híven átsétált Balatonőszödről Kötcsére, hogy ellopja a show-t Orbán Viktor és a bevallottan a tiszteletére hosszú kordonsor mögé búvó fideszes elit elől. Ehhez a vele tartó több száz Tisza-szimpatizáns mellett Forsthoffer Ágnes személyében bemutatott egy új alelnököt, illetve egy gazdasági szakértőt, Kármán Andrást, aki előállt egy adócsökkentési programmal, végül pedig ő maga emlékeztetett, hogy a 2026-os választás Magyarország utolsó esélye lesz a változásra az elmúlt 20 év hazugságai után. Bár a kistelepüléseken a Fidesz máig népszerű, helyszíni riportunk szerint e nagy napon a környékbeli házakból inkább a Tisza áradt.

Orbán Viktor ezután 2004 óta most először szólalt fel a nyilvánosság előtt a kötcsei Dobozy-kúrián, a Fidesz hagyományos politikai évadnyitóján. A miniszterelnök hozta magát és a győzelmi tervét, ő is adott egy utolsó esélyt, csak nem Magyarországnak, hanem az Európai Uniónak, aztán bejelentést tett a következő, gyaníthatóan újra csodálatos, de inkább csak drága, hazug és ostoba nemzeti konzultációról, amelynek a témája is agyfasz, a Tisza Párt állítólagos adóemelési terve lesz. Orbán Viktor csak önismétlő reflexekhez és bolsevik trükkhöz nyúlt – állapította meg ezután a Népszavának nyilatkozó politikai elemző, de nem volt elragadtatva a miniszterelnöki beszédtől az ellenzék sem.

Jellemző, hogy fideszes politikust vasárnap megszólítani is elég nehéz volt – Rogán Antal bent azt nyilatkozta, Magyar Péter miatt kellett kordont emelni a Dobozy-kúria köré –, csak egyikük, Menczer Tamás ment ki egy időre válaszolni valódi újságírói kérdésekre is. Őt kiváló videós kollégánk, Fekete Norbert simán elkezdte faggatni arról, miért verte át a Fidesz az embereket.

Egy nappal korábban, szombaton a Demokratikus Koalíció tartotta meg a politikai évadnyitó rendezvényét. Új, ideológiasemleges alkotmány és választási törvény, bér- és nyugdíjemelés, a korrupcióval szerzett vagyonok elkobzása, esetenként az állam által fizetett magánegészségügyi ellátás, a Magyar Köztársaság és a sztrájkjog visszaállítása – ismertette Dobrev Klára az ellenzéki párt 2026-os választási programját.

Beteg egészségügy, beteg oktatás

Súlyos válságra figyelmeztet a polgármester a keszthelyi kórházban. A kórház évtizedekig a térségi ellátás erős bástyája volt, ma viszont súlyos válságban van: orvoshiány, megszűnő osztályok, elmaradt fejlesztések, elvándorló betegek jellemzik a helyzetet. Egy átlagos magyar beteg hat-hét évet szenved, mire a diagnózistól eljut egy térdprotézis-műtétig. Hosszú a várakozásra és önálló információgyűjtésre kényszerülnek a nagyízületi beavatkozásra szoruló magyarok. A székesfehérvári kórház szerint előfordult ágyi poloska az intézmény területén, de nincs fertőzés. A kórház közölte, megtette a szükséges intézkedéseket.

Kiderült az is, hogy az egészségügyben visszafoglalkoztatott nyugdíjasoknak nem járt 30 ezer forintos utalvány az egészségügyben, öt nap után kellett rendeletet módosítani. Az állami egészségügyben jelenleg mintegy 12 ezer szakdolgozó és körülbelül 3-4 ezer orvos dolgozik visszafoglalkoztatott nyugdíjasként. Szolgáltatások szűnhetnek meg, ha sokaknak elege lesz. Egészségpolitikai podcastünkben, a Szikében azt is körüljártuk, hogy Donald Trump amerikai elnök importvámjainak gyógyszerhiányt hozhatnak.





Meghalt Kásler Miklós, Az Országos Onkológiai Intézet volt főigazgatója, a negyedik Orbán-kormány humánerőforrás-minisztere 75 éves volt. Hivatalosan ő irányította a Covid-19 járvány elleni védekezést Magyarországon.

Tanárhiánnyal indult a 2025/2026-os tanév is, a PSZ szerint legalább 16 ezerrel több pedagógusra lenne szükség. Nagy szükség lenne a magyar diákok terheinek a csökkentésére is, jelenleg ugyanis az ő óraszámaik a legmagasabbak közé tartoznak az EU-ban.

Hanyatló városok, virágzó puszta

Alig érkezett meg az azonnali jogvédelem törléséről szóló döntés, már le is emelték a 4,5 milliárd forintot a főváros számlájáról. Az inkasszó nyomán a város egyenlege jelenleg mínusz 70 milliárd forinton állt, Karácsony Gergely pedig azt állította, a Fidesz próbálta őt rávenni, hogy induljon el a 2026-os választáson. E szerint az ellenzéki egység megbontása lenne a feltétele annak, hogy az Orbán-kormány felhagyjon Budapest anyagi tönkretételével. A főpolgármester az ajánlatot elutasította. Mindez nem volt akadálya annak, hogy aláírják a 800 millió eurós szerződést Rákosrendezőről, az Orbán-kormány mindenben engedett, minden olyan fejlesztést vállal, amelyet az arab befektető is megkapott volna.

Nemcsak Budapest egyensúlyoz a csőd határán, több megyei jogú város is bajba került a kormányzati sarcok, a csökkenő bevételek miatt. Érdet százmillió forint választja el a csődtől, Pécs díjakat emel, Salgótarján a kormány kegyét keresi. A működésre felvett hitel lassan általánossá válik.

Balatonaliga búcsút mondhat a tónak, a közvetlen vízpart magánbefektetőkhöz kerül. Ezt mondta lapunknak egy friss szabályozásról az Aligai Fürdőegyesület elnökhelyettese.

Miközben városaink hanyatlanak, Hatvanpuszta virágzik. Hadházy Ákos ennek több bizonyítékát is közzétette a héten. Bemutatott például tervrajzokat: tíz komplett lakásról, 190 négyzetméteres étkezőről, steakelőkészítő helyiségről. Ha ez egy mezőgazdasági üzem, akkor én meg a római pápa vagyok, jegyezte meg a képviselő. Mutatott képeket pálinkafőző teraszról, palackozóról és kóstoló pinceteremről is. Megjegyezte, bár páncélterem nincs a terveken, minden forrás beszélt róla úgy, hogy látta is. Közölt fotókat a hatvanpusztai könyvtárról is, amelyeket úgy kommentált, hogy „Egy bugris újgazdag család úrhatnámságának és mérhetetlen luxusának újabb bizonyítéka”. Végül pedig 40 milliós éttermi szőnyegről, és a felújított Hatvanpuszta melletti golfklubról is posztolt. A független országgyűlési képviselő szerint a klub a miniszterelnök apja, Orbán Győző vállalkozásának a nevén van, de az üzemeltetés Tiborcz István és Mészáros Lőrinc cégének a feladata. Hadházy Ákos szeptember 27-ére újabb tüntetést hirdetett Hatvanpusztára.

A keddi tüntetés után Hadházy Ákos azt mondta, kemény őszre számít, feltételeket kellene szabni a 2026-os választás végeredményének az elismeréséhez. A független parlamenti képviselő közölte, nem tör vezető szerepre az ellenzéken belül.

...és a hegy tök csendben elment Mohamedhez

A héten nagy feltűnést keltett Oroszlány fideszes polgármestere, aki miután köszöntötte az elsősöket annak örvendezett, de jó, hogy nincs köztük Mohamed nevű fiú sem. Takács Károly „migrációs országba” küldené azokat a háborgó szülőket, akiknek tetszik ez arab eredetű név. „Sajnálom, hogy olyan mondat hangzott el, amely bántó lehetett” – határolódott el ezután az oroszlányi iskola igazgatója el fideszes polgármestertől. „Iskolánkban minden gyermek egyformán értékes, vallási, vagy kulturális háttértől függetlenül" – hangsúlyozta Fehérvári Mónika. Bár Menczer Tamás szerint igaza van az oroszlányi polgármesternek, kiderült, hogy a Mohamed a magyar utónévkincs része lett, anyakönyvezhető a Musztafa és a Sugárka is.

Sok botrány, kevés lehetőség

Bába Iván szerint botrány volt, hogy Magyarország nevében Szijjártó Péter elutazott arra a pekingi ünnepségsorozatra, amelyet Kína erődemonstrációnak használt a nyugati világgal és az Egyesült Államokkal szemben. A külgazdasági és külügyminiszter most már magáénak tudhatja a kétes dicsőséget, hogy miközben a Vlagyimir Putyinnal és Kim Dzsongunnal az oldalán vezénylő kínai elnök, Hszi Csin-ping burkoltan üzent is a nyugati világnak, ő egy fotón szerepel egy falka diktátorral. Magyarország kifelé tart a nyugati szövetségből – jegyezte meg ennek kapcsán a második Orbán-kormány külügyi államtitkára, aki arról is beszélt a Népszava Törésvonal című műsorában, a 2026-os választás arról fog szólni, hogy a Nyugathoz tartozzon Magyarország vagy még határozottabban elinduljon a Kelet felé.





Miközben a Fideszt régóta kizárólag a hatalma megtartása érdekli, és a propagandagépezetébe önti a pénzt, a miskei gyermektragédia is azt mutatja, hogy a végeken, a kistelepüléseken szinte leépült az állam. Erről is szó esik közéleti podcastsorozatunk, a Hol élünk? friss adásában, Visszhang mellékletünk cikkében pedig arról, hogy azokban a falvakban is egyre nő a düh, ahol a Fidesz-KDNP még mindig bírja a kevésbé iskolázott, idősebb korosztályok támogatását.





Elindult az Otthon Start. A program generálta vásárlások már korábban beindultak, a 3 százalékos kamatot és a 10 százalékos önerőt kihasználni igyekvők már léptek. Határidő nélkül hirdették meg, mégis siet mindenki, aki csak teheti, hogy kihasználja az olcsó hitel lehetőségét. A Magyar Nemzeti Bank az utolsó pillanatban döntött, hogy , 41 év felettieknek is elegendő lesz a 10 százalékos önrész az első lakás megvásárlásához, ha az Otthon Start program keretében vesznek fel hitelt.

Betiltotta a rendőrség a Pécsi Pride-ot. Ennek ellenére a szervezők az eredeti időpontban meg fogják tartani az eseményt.

Beadta a derekát a Mohu, átmenetileg vállalja, hogy Budapesten takarít a kerületi lomtalanítások után. A hulladékszállításért felelős cég azonban továbbra is kitart álláspontja mellett, hogy az ő feladatuk csak a hulladékszállítás, az utcák tisztántartása pedig az önkormányzatoké. A vitát párbeszéddel rendeznék, és állítják, közös megoldást szeretnének.

Szalmonellafertőzés miatt több Veszprém megyei településen kellett forralni az ivóvizet. Berhidán, Ősin és Királyszentistvánon is szállítanak lajtoskocsikkal vizet, hogy a gyermekintézmények ellátása is biztonságos maradjon.

Közvéleménykutatás-dömping

Ezen a héten több intézet is nyilvánosságra hozta nyár végi mérésének eredményét.

Republikon: Egy kicsit csökkent a Fidesz hátránya, de így is 6 százalékkal vezet a Tisza a biztos pártválasztók körében. Jelenleg további három párt jutna be a parlamentbe: DK, MKKP, Mi hazánk.

21 Kutatóközpont: 16 százalékkal vezet a biztos szavazó pártválasztók között aTisza. Megállt a Fidesz-tábor csökkenése, de Magyar Péter pártja tartja az előnyét. Szerintük jelenleg csak a Mi hazánk jutna be a parlamentbe. Másik felmérésük szerint a Tisza Párt kicsit gyengébb egyéniben, mint listán, a tudatos szavazatmegosztók száma pedig nagyon alacsony. Végeztek egy harmadik felmérést is, eszerint Magyar Péter még mindig a legnépszerűbb politikus, Orbán Viktor csak a harmadik. Dobrev Klára csak Sulyok Tamást előzi meg a húszas listán, Ruszin-Szendi Romulusz, Guláys Gergely és Kocsis Máté is megelőzi.

Závecz: A Tisza 33, a Fidesz 28 százalékon áll a választókorú népesség körében. A felmérés szerint biztos szavazó pártválasztóknál viszont már 10 százalék a különbség a Tisza javára.

Szövetségek, papírtérképek

Ami az orosz-ukrán háborút illeti, Donald Trump szerint az Európai Uniónak fel kell hagynia az orosz kőolaj vásárlásával, és gazdasági nyomást kell gyakorolnia Kínára, amiért finanszírozza Oroszország háborús erőfeszítéseit. Emmanuel Macron: 26 ország lenne hajlandó békefenntartókat küldeni Ukrajnába. A francia elnök közölte, további országok is fontolgatják a részvételt, Mark Rutte NATO-főtitkár pedig a maga részéről úgy nyilatkozott, nem lehetünk naivak, egy nap más országokat is elérhet az orosz fenyegetés, függetlenül attól, hogy mennyire vannak közel a frontvonalhoz. A kelet-európai körúton járó Ursula von der Leyen repülőgépét papírtérképpel kellett navigálni, miután gyaníthatóan oroszok zavarták a GPS-t. Az Európai Bizottság elnökét szállító gép egy órát volt kénytelen körözni Bulgária felett.

A már említett pekingi erődemonstráció kapcsán Donald Trump közölte, Kína az Egyesült Államok ellen szövetkezik, Oroszország azonban a maga részéről visszautasítja ezt, Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója leszögezte, Vlagyimir Putyin, Hszi Csin-ping és Kim Dzsongun nem is gondol ilyesmire, Hszi Csin-ping viszont jelezte, Kína „fenntartja, megszilárdítja és fejleszti” kapcsolatait Észak-Koreával. Ez az álláspont a nemzetközi helyzet alakulásától függetlenül változatlan marad.

Kisiklott egy lisszaboni siklóvasút, többen meghaltak, köztük külföldi állampolgárok. Magyar áldozat nem volt.

Meghalt Giorgio Armani. A több mint 10 milliárd dollár értékű legendás olasz divatbirodalom vezetője 91 éves volt.

Már biztos és még kérdéses magyar sikerek

Mexikótól Mexikóig? – kezdődik a negyvenéves nosztalgia-hadművelet, ugyanis jövőre lesz negyven éve, hogy a magyar labdarúgó-válogatott világbajnokságon szerepelhetett legutóbb. Az első manőverek idegenben az Írország elleni szombati vb-selejtezőn kiválóan sikerültek, Szoboszlai Dominikék az első negyed óra alatt két gólt is lőttek a vendéglátónak, aztán jött egy játékvezető, egy gól és Sallai Roland kiállítása, ami után fájdalmas döntetlen lett a vége. Marco Rossi ki is akadt.

Csak a világpremierje napján négy díjat nyert Enyedi Ildikó új filmje a 82. Velencei Filmfesztiválon. A Csendes barát a Nemzetközi Filmkritikusok Szövetsége, vagyis a Fipresci mellett a diákzsűri díját, az ökológia és a fenntarthatóság értékeinek bemutatásáért járó Green Drop-díjat, valamint a vallások közötti párbeszéd előmozdításáért adományozott Interfilm-díjat is megkapta. Bár rebesgették, hogy az Arany Oroszlán várományosa, ezt végül némi meglepetésre Jim Jarmusch nyerte el, a Csendes barát egyik színésznőjének, a svájci Luna Wedlernek viszont odaadták a legígéretesebb fiatal, feltörekvő színésznek járó Marcello Mastroianni-díjat a szombati zárógálán.

És mindeközben történt egy felfoghatatlan tragédia.