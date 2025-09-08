Csaknem 240 milliárd forintos mínusszal zárt augusztusban a magyar költségvetés

Orbán-kormány;költségvetés;költségvetési hiány;Nemzetgazdasági Minisztérium;

Az elmúlt 24 év harmadik legmagasabb nyolcadik havi hiánya jött össze. Az Orbán-kormány többször is módosította az idei hiánycélt, az eredeti várakozás 74 százalékát már elérték augusztus végéig.

239,1 milliárd forintos mínusszal zárta az augusztust a magyar állam központi költségvetése, ami az elmúlt 24 év harmadik legmagasabb nyolcadik havi hiánya. Augusztus végéig az államháztartás központi alrendszere 3025,5 milliárd forintos hiánnyal zárt, ami azt jelenti, hogy már az eredeti éves pénzforgalmi terv közel háromnegyede kimerült – írja a Portfolio a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) hétfőn közzétett számai alapján.

A lap megjegyzi, az augusztusi hiány igencsak kimagasló az elmúlt évek fényében – ennél magasabb nyolcadik havi deficitre csak 2023-ban és 2024-ben volt példa. A 3025,5 milliárd forint az egész éves várható 4774 milliárd forintos pénzforgalmi hiány 63,4 százaléka. Ezt az NGM azonban úgy értékeli, hogy az időarányosnál (66,6 százalék) kedvezőbb az éves hiány eddigi teljesülése.

Azonban, mint arra a portál felhívja a figyelmet, az eredeti hiánycélnak már a 74 százaléka jött össze nyolc hónap leforgása alatt. Az elmúlt időszakban ráadásul Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter már megemlítette, hogy a 3,7 százalékos eredeti hiánycélról 4,1 százalékra emelt hiányvárakozást is elvétheti a kormány, 4,5 százalékos felső sávot is említett a múlt héten.