Szabálytalan drónhasználat miatt eljárás indult a Tisza Párt kötcsei nagygyűlése után

rendőrség;tüntetés;Kötcse;Tisza Párt;

2025-09-08 14:08:00 CEST

Az alapvetően békés demonstráción is volt ok intézkedésre.

Egy embert állítottak elő a rendőrök a Tisza Párt vasárnapi kötcsei rendezvényéről – közölte a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság lapunk érdeklődésére.

Folyamatban lévő eljárásra hivatkozva a a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság nem közölt részleteket, így azt sem, hogy milyen bűncselekmény vagy szabálysértés miatt kellett-e intézkedni. Egy eset után szabálytalan drónhasználat miatt indult közigazgatási eljárás a Siófoki Rendőrkapitányságon.

Egy újabb eljárás is indulhat, a fideszes Budai Gyula garázdaság gyanúja miatt feljelentést tett a Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusa, Ruszin-Szendi Romulusz ellen, aki egy videófelvétel tanúsága szerint Kötcsén kétszer is ellökte magától a Mandiner munkatársát.

Vasárnap a Dobozy-kúriában rendezték meg a Fidesz hagyományos összejövetelét, amelyen – a korábbi évektől eltérően – Orbán Viktor beszédét élőben közvetítették. Ezzel egy időben a településen a legnagyobb ellenzéki párt tüntetést tartott. A két helyszínt kordonok és rendőrök választották el egymástól, így a demonstrálók nem közelíthették meg a kormánypárti rendezvény területét. Hoppon maradtak az újságírók is – nekik csak a nagyobbik kormánypárt kommunikációs igazgatójának rögtönzött sajtótájékoztatójával kellett beérniük.