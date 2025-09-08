A közösségi média betiltása ellen tüntettek Nepálban, legkevesebb 19-en meghaltak

tüntetés;halálos áldozatok;gumilövedék;könnygáz;betiltás;Nepál;közösségi média;

2025-09-08 15:50:00 CEST

Több ezren vonultak utcára Katmanduban, a rendőrség könnygázt és gumilövedéket is bevetett, hogy feloszlassa a nepáli fővárosban a fiatalok tüntetését, miután néhányan a parlament épületénél átmásztak a kordonon.

Legalább 19 ember életét vesztette és több tucatnyian megsérültek Nepálban, miután heves összecsapások törtek ki a tüntetők és a biztonsági erők között. A demonstrációk hátterében a kormány döntése áll, amely a legnépszerűbb közösségi platformok – köztük a Facebook, az X (korábbi Twitter) és a YouTube – betiltását jelentette be. A tiltás és a kormányzati korrupció ellen több ezren vonultak utcára Katmanduban, a rendőrség könnygáz és gumilövedékek bevetésével oszlatta fel a fiatalok tüntetését – számolt be a BBC.

A tiltakozók a katmandui parlament épülete előtt gyűltek össze, ahol transzparenseken olyan üzeneteket hirdettek, mint „elég volt” és „véget kell vetni korrupciónak”, többek a kormány autoriternek mondott hozzáállása ellen emelték fel hangjukat. Amikor a tüntetés a parlament közelében egy lezárt területre ért, néhány tüntető átmászott a rendőrség által felállított biztonsági kordonon. „Könnygázt és vízágyúkat vetettünk be, miután a tüntetők behatoltak a lezárt területre” – mondta Shekhar Khanal rendőrségi szóvivő az AFP-nek.

A hatóságok ezután kijárási tilalmat rendeltek el a parlament környékén, az utcákra pedig a hadsereg kisebb egységeit is kivezényelték, utóbbit Rajaram Basnet, a nepáli hadsereg szóvivője erősítette meg a BBC-nek. A kormány közben azzal védekezik, hogy nem betiltani akarja a közösségi médiát, hanem megpróbálja azt összhangba hozni a nepáli törvényekkel, szerinte a közösségimédia-platformokat szabályozni kell az álhírek, a gyűlöletbeszéd és az online csalások elleni küzdelem érdekében.

A múlt héten összesen 26 platformot blokkoltak, mert nem teljesítették a határidőt, hogy regisztráljanak a kommunikációs és informatikai minisztériumnál. Bár azóta két szolgáltatás ismét elérhetővé vált, a felhasználók többsége továbbra sem tudja elérni a népszerű alkalmazásokat – hacsak nem használnak VPN-szolgáltatást, amellyel megkerülhető a tilalom. A döntés különösen azért váltott ki ekkora tiltakozást, mert Nepálban milliók használják például az Instagramot és más platformokat nemcsak szórakozásra, hanem hírforrásként és üzleti tevékenységre is.