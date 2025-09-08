Dmitrij Medvegyev nekiugrott Finnországnak

Oroszország;háború;fenyegetés;Dmitrij Medvegyev;Finnország;Összeomlás;államiság;

A volt orosz elnök célkeresztjébe most azért került a skandináv ország, mert Alexander Stubb államelnök nemrég az 1944-es orosz-finn háborúban aratott függetlenségi győzelemről nyilatkozott.

A finn vezetés számára a legfontosabb, hogy ne felejtsék el, hogy a velünk való konfrontáció a finn államiság örökre történő összeomlásához vezethet; senki sem lesz velük olyan halk szavú, mint 1944-ben – számolt be a TASZSZ orosz állami hírügynökség Dmitrij Medvegyev hosszabb írásáról, amelybe arra figyelmeztette a mai finn vezetést, hogy a jövőben nem fognak velük puhán beszélni. A volt orosz elnök, jelenleg az Orosz Föderáció Biztonsági Tanácsának alelnöke azon háborodott fel, hogy Alexander Stubb finn elnök – akit ruszofóbnak nevezett – egyik nyilatkozata szerint 1944-ben a szovjet-finn háború az ő győzelmükkel, függetlenségük megőrzésével végződött.

Medvegyev szerint az ilyen nyilatkozat „irracionálisan taszítja az országot egy lehetséges katonai konfliktus szakadékába”, és még azt is felhánytorgatta, hogy Stubb szerint Ukrajna most jobb helyzetben van, mint akkor Finnország akkoriban. – Teljesen nyilvánvaló: egy ilyen álláspont ellentétes a finn állampolgárok érdekeivel – fogalmazott a Vlagyimir Putyinhoz hű orosz politikus, aki azon sajnálkozott, hogy „senki sem fog nekik jó meséket olvasni a muminokról (kitalált finn mesehősök), és még egy finn mondást is idézett: „Sitä saa, mitä tilaa, vagyis amit rendelsz, azt kapod”.

– Finnország, mint Hitler csatlósa, amely megtámadta a Szovjetuniót, pontosan ugyanolyan felelősséggel tartozik a háború kirobbantásáért, lakosságunk minden borzalmáért és szenvedéséért, mint a fasiszta Németország – így támadta Dmitrij Medvegyev Oroszország északi szomszédait, akiket még azzal is fenyegetett, hogy „a népirtás és a háborús bűncselekmények, sőt az emberiesség elleni bűncselekmények büntetőjogi felelőssége nem évül el”. Utalt arra, hogy a finn légierő zászlóiról csak most távolították el a horogkeresztet, továbbá arra is, hogy szerinte Finnország orosz területeket akar meghódítani, és ebben partnerre talált az Európai Unióban.