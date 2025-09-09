Végül mindhárom, melegek mellett kiálló pszichológus felmondott a Pázmányon

felsőoktatás;felmondás;Pázmány Péter Katolikus Egyetem;

2025-09-09 07:03:00 CEST

A harmadik érintett oktató is benyújtotta azonnali hatályú felmondását.

Mind a három melegek mellett kiálló pszichológus felmondott a Pázmányon – erősítette meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kommunikációs osztálya a Telexnek.

A portál azután kereste meg az egyetemet, hogy a 444 pénteken megírta: a három pázmányos pszichológus közül, akik fegyelmit kaptak, miután egy, a Hvg.hu-n megjelent cikkben arról írtak, hogy „minden szeretetre épülő kapcsolat egyenértékű”, már csak egy kezdi meg az új tanévet a katolikus egyetemen, ketten inkább felmondtak augusztusban. Az eljárást „etikai vétség elkövetésének gyanújával” indította az egyetem bölcsészkara az oktatókkal szemben, a hivatalos ok az volt, hogy az egyetem munkavállalói csak rektori engedéllyel adhatnak a világi sajtónak interjút. Az érvelés azonban nem teljesen állja meg a helyét: nemcsak azért, mert nem interjúról van szó, hanem mert a szerzők előzetesen kértek és kaptak is engedélyt az egyetemi vezetéstől a cikk megjelentetésére, a megjelenés után mégis eljárást indítottak ellenük.

A Telex azt írja, az egyetem válasza szerint augusztusban valóban jelezte a három érintett pszichológus közül kettő a felmondási szándékát, és az egyetem vezetése ezt tudomásul vette.

„Egyikük munkavállalói felmondással szüntette meg a jogviszonyát, míg a másik kollégával közös megegyezésben rendeztük a munkaviszony megszűnésének részleteit. Időközben, a mai nap folyamán, a harmadik érintett oktató is benyújtotta azonnali hatályú felmondását”

– válaszolta az intézmény. Az egyetem szerint a távozó oktatók hiánya a képzés megfelelő biztosításában nem okozott fennakadást. Az augusztusi bejelentés alapján két munkatárs helyettesítéséről már az oktatás megkezdése előtt gondoskodtak. Az intézet oktatói a jövő héttől kezdve pótolják a harmadik oktató óráit is.

Az egyetem álláspontja szerint határozottan elítélik a gyűlöletkeltés és a kirekesztés minden formáját, és világnézettől függetlenül várnak mindenkit, aki az alapvető katolikus szellemiséget tiszteletben tartja. Hozzáteszik, oktatóiktól elvárják, hogy elfogadják a katolikus értékrendet, és annak a szellemiségében végezzék munkájukat.

Közben már több száz pszichológus és társadalomtudós aláírta azt a petíciót, amelyben kiállnak a Pázmány fegyelmi alá vont pszichológus oktatói mellett. Rajtuk kívül az egyetem hallgatói is petíciót indítottak, ezt már több mint nyolcezren aláírták.