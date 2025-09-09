46 oktatási intézményben indult vizsgálat például átlag alatti országos kompetenciamérési eredmény vagy átlag feletti lemorzsolódási mutató miatt

oktatás;Oktatási Hivatal;ellenőrzés;iskolák;lemorzsolódás;Maruzsa Zoltán;kompetenciamérés;

2025-09-09 05:55:00 CEST

A tavaszi időszakban összesen 1122 tanfelügyeleti ellenőrzést hajtott végre az Oktatási Hivatal (OH), továbbá 51 iskolában átfogó, komplex ellenőrzés is történt - olvasható az OH által közzétett összefoglalóban.

A dokumentumból - amelyet a megyékben és a fővárosban megtartott tanévnyitó szakmai konferenciákon mutattak be - az is kiderült, hogy az őszi időszakban még további 400 intézmény tanfelügyeleti, és 30 iskola komplex ellenőrzését tervezik.

A hivatal közlése szerint 2025-ben az ellenőrzési szempontok száma jelentősen, mintegy 25 százalékkal csökkent, ugyanakkor az eljárások kiegészültek az elmúlt tanévben első alkalommal lebonyolított pedagógus-teljesítményértékelés bevezetésének ellenőrzésével. De a vizsgálatok itt még nem érnek véget:

2026-ban, január 5-e és április 30-a között szakmai ellenőrzés keretében az OH által kiválasztott óvodákban, az intézményi dokumentumokban és a tanulmányi rendszerben megvizsgálják a gyermekek mulasztásainak dokumentálását is.

A fentebb említett komplex ellenőrzéseket 2022 májusától végzi a hivatal, elsősorban azokban az iskolákban, ahol az országos kompetenciamérés eredményei az átlagosnál kimutathatóan alacsonyabbak voltak. Az ideivel együtt már mintegy 200 iskola komplex ellenőrzése valósult meg 2022 óta. Az OH érdeklődésünkre közölte,

2025 tavaszán 46 intézményben indult vizsgálat átlag alatti országos kompetenciamérési eredmény, átlag feletti lemorzsolódási mutató, vagy fejlesztési- és intézkedési terv hiánya miatt.

Érdeklődtünk arról is, mit jelent az ellenőrzési szempontok 25 százalékos csökkentése. Válaszában az OH azt írta, az ezt célzó felülvizsgálat a tanfelügyeleti eljárásokban alkalmazott elvárások és ellenőrzési eszközök (mint a dokumentumelemzési szempontok, interjúkérdések) áttekintésére, csökkentésére terjedt ki, amely például a megfogalmazások átdolgozását, egyszerűsítését, összevonását jelentette.

A pedagógusok teljesítményértékelésével kapcsolatban pedig egyebek mellett azt vizsgálják majd, az iskolaigazgatók hogyan bonyolították le a folyamatot, az értékelés objektíven, a vezetőtársak, munkaközösség-vezetők, pedagógusok bevonásával történt-e, az igazgató figyelembe vette-e az érintettek véleményét, betartotta-e a határidőket, készített-e elemzéseket, szükség esetén fejlesztési tervet.

-Túl vagyunk egy „pilot” éven, kipróbáltuk. Ez egy motiváló menedzsment eszköz, ha jól csinálják az igazgatók - ez már a Belügyminisztérium összefoglalójában olvasható a pedagógusok teljesítményértékelésével kapcsolatban, amiről Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár tartott előadásokat a tanévnyitó konferenciákon. Az OH által közzétett anyag szerint az érintett pedagógusok idén októberben kaphatnak először emelt összegű fizetést a teljesítményük alapján:

a kiemelkedő teljesítményűeknek minimum havi bruttó 20 ezer, maximum 60 ezer forint jár az igazgatók megítélése alapján.