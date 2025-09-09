Vonat ütközött egy busszal Mexikóban, legkevesebb tíz ember meghalt

baleset;Mexikó;

A balesetben 41-en megsebesültek, a busz sofőrjét őrizetbe vették.

Legkevesebb tíz ember meghalt és 41 megsérült Mexikó középső részén, miután vonat ütközött egy busszal egy vasúti átjáróban México szövetségi államban – közölték hétfőn a helyi hatóságok.

„Összesen 41 sérültünk van (...) és 10 haláleset” – nyilatkozta Adrián Hernández, México szövetségi állam polgári védelmi főkoordinátora a helyi Milenio televíziós csatornának.

A biztonsági kamerák felvételei szerint

a kétszintes busz a vasúti átjárónál várakozott, majd a jármű elindult, de néhány másodperccel később elgázolta a hirtelen megjelent tehervonat.

A közösségi médiában közzétett felvételeken látható, hogy a baleset után több utas saját erejéből kikászálódik a buszból, és emberek közelednek a helyszínhez, hogy segítsenek a többi áldozatnak.

Adrián Hernández közölte, hogy a busz sofőrjét őrizetbe vették a helyi ügyészség kérésére, és hozzátette, a 41 sérült közül négyen válságos állapotban vannak.