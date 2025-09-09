Hat év alatt az értéke felét elvesztette a babaváró az ingatlanpiacon

támogatás;ingatlanpiac;lakáshitel;lakásvásárlás;babaváró hitel;

2025-09-09 09:50:00 CEST

A maximálisan felvehető összeget mindössze egyszer emelték meg 10 százalékkal (10 millió forintról 11 millióra), miközben a hazai lakásárak 2019-2024 közötti évi átlagos áremelkedése 12,7 százalék volt.

Csaknem 40 százalékkal ér kevesebbet a hétköznapokban a babaváró hitel maximum összege, mint hat évvel ezelőtt, ha pedig ingatlanra költjük, még ennél is látványosabb a pénzromlás mértéke – derül ki a Bank360 elemzéséből.

A cikk felidézi, a kezdetben 10, majd 11 millió forint maximális kölcsönösszeggel igényelhető kamatmentes hitel kezdetben hatalmas lehetőséget jelentett a gyerekvállalás előtt álló házaspárok számára, hiszen a szabad felhasználású kölcsön részben, vagy némi megkötéssel akár teljes mértékben önerőként is felhasználható. Nem véletlenül költötte az igénylők jelentős része lakáscélra. Azonban

az elmúlt hat évben a babaváró hitel maximálisan felvehető összegét mindössze egyszer emelték meg 10 százalékkal, 10 millió forintról 11 millióra. Miközben az Eurostat adatai szerint a hazai lakásárak 2019-2024 közötti évi átlagos áremelkedése 12,7 százalék volt.

Még szembetűnőbb az értékvesztés, ha megnézzük, hány négyzetméter megvásárlására volt elegendő a babaváró hitel 2019-ben, illetve mennyire elég jelenleg. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) vonatkozó adatai szerint

2019-ben mindössze 276 ezer forint volt a használt lakások átlagos négyzetméterára, míg az új lakásoké 505 ezer forint. Ennek megfelelően a hitel bevezetése idején 36,2 használt, illetve 19,8 új négyzetméterre volt elegendő az akkor maximálisan felvehető 10 millió forint.

2025. I. negyedévében a használt lakások átlagos négyzetméterára országosan 602 ezer, az új lakásoké pedig 1,174 millió forint volt. Így a most maximálisan felvehető 11 millió forintból már csak 18,3 használt, illetve 9,4 új négyzetméter jönne ki, ami 49,4 százalék, illetve 52,5 százalék csökkenést jelent.

A 2020-as évtized első felében szárnyaló infláció nem csak az ingatlanpiacon éreztette a hatását, így a babaváró hitel vásárlóerejének csökkenése az élet más területén is tetten érhető:

a KSH szerint 2019-ben 246 788 forint volt a havi nettó átlagkereset, így a babaváró maximális hitelösszege annak bevezetésekor még 40,5 havi, vagyis 3,4 évi átlagfizetésnek felelt meg,

míg idén júniusban már 484 200 forint volt a nettó átlagkereset, így a babaváró már csak 22,7 havi, vagyis 1,9 évnyi átlagkeresetnek felel meg. A babaváró tehát hat év alatt durván az értéke felét elvesztette.

A Bank360 megjegyzi, a babaváró értékének a csökkenése a törlesztésre is hatással van, de pozitív értelemben. A babaváró törlesztőrészlete 2023 végéig legfeljebb havi 50 ezer forint lehetett, ami tavaly 51 ezer forintra emelkedett. Ez az összeg a 2019-es nettó átlagbérnek még a 20,3 százalékát, míg a mostani átlagkeresetnek már csak a 10,5 százalékát teszi ki. Összegezve tehát a babaváró lényegesen kisebb anyagi segítséget jelent, mint 2019-ben jelentett, ugyanakkor a havi 51 ezer forintos törlesztőrészlet előteremtése is lényegesen kisebb terhet jelent, mint hat évvel ezelőtt.