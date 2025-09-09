Mégsem blokkolják a közösségi médiát Nepálban, miután halálos áldozatokkal járó tüntetések törtek ki

rendőrség;tüntetés;Nepál;közösségi média;

2025-09-09 10:21:00 CEST

A tiltakozásokkal kapcsolatban vizsgálat indult.

A nepáli kormány kedden újra engedélyezte a közösségi média használatát, egyben vizsgálatot rendelt el, miután hétfőn 19 ember meghalt a közösségi média blokkolása elleni tüntetések során, amelyeket a rendőrség keményen elfojtott.

Egy sürgősségi ülés után Khadga Praszad Oli miniszterelnök éjszaka megígérte, hogy egy bizottság, amelynek feladata „az események (...) lefolyásának és okainak elemzése”, két héten belül következtetéseket fog levonni, „hogy megakadályozza az ilyen balesetek megismétlődését”.

Kedd kora reggelre a legtöbb közösségimédia-platform újra működőképes volt – állapította meg az AFP francia hírügynökség újságírója. A helyi média által idézett Prithvi Szubba Gurung kommunikációs miniszter később megerősítette, hogy

a kormány hétfő este tartott sürgősségi ülésén feloldotta a közösségi média blokkolását.

A múlt héten a kormány 26 platformot függesztett fel, köztük a Facebookot, a Youtube-ot, az X-et és a Linkedint, amelyek nem regisztráltak nála a határidőn belül. Hétfő reggel több ezer fiatal gyűlt össze Katmandu és más városok utcáin, a platformok helyreállítását követelték, és felhívták a figyelmet a korrupcióra, amely szerintük aláássa a kis himalájai ország helyzetét.

Katmanduban a helyzet elfajult, amikor a rendfenntartók könnygázzal, vízágyúval, gumibottal, gumilövedékekkel és éles lőszerrel megakadályozták, hogy a tüntetők a parlamenthez közeledjenek – számoltak be az AFP újságírói és szemtanúk. A rendőrség szóvivője, Shekhar Hanal szerint

legkevesebb 17 tüntető halt meg és több mint négyszáz ember, köztük száz rendőr megsebesült a fővárosban. A helyi sajtó közlése szerint két ember meghalt egy tüntetésen Sunsari körzetben is, Nepál keleti részén.

„A válságos helyzetet az okozta, hogy a menetbe különböző, személyes érdekek által vezérelt elemek szivárogtak be” – állította a miniszterelnök.

A kormány csütörtökön jelentette be, hogy blokkolja a közösségi médiát, végrehajtva a Legfelsőbb Bíróság 2023-as ítéletét, amely előírja, hogy a közösségi médiának helyi képviselőt és tartalomszabályozó személyt kell kineveznie. „A kormány nem akarta gátolni a közösségi média használatát” – ismételte a miniszterelnök nyilatkozatában. „Csupán védeni akarta a használatuk kereteit” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy szerinte

„nem volt szükség tüntetni emiatt”.

A kormány tavaly júliusban a kormány már egyszer felfüggesztette a Telegram üzenetküldő szolgáltatást, állítása szerint az online csalások számának növekedése miatt.