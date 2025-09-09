Mészáros Lőrinc vagyona csaknem négyszer gyorsabban nőtt az elmúlt 10 évben, mint Elon Muské

vagyongyarapodás;Mészáros Lőrinc;Elon Musk;

Mészáros Lőrincnél napjainkban hozzávetőleg 3,6 milliárd dolláros (nagyjából 1300 milliárd forintos) becsült vagyon van.

Bár a világ egyik leggazdagabb embere, Elon Musk vagyona csaknem százszor meghaladja Mészáros Lőrincét, a nagyrészt magyar adófizetői pénzből az ország leggazdagabb emberévé váló felcsúti gázszerelő-milliárdos így is elmondhatja magáról, hogy az elmúlt tíz évben csaknem négyszer olyan gyorsan növekedett a vagyona, mint a Tesla és a SpaceX uráé.

A 24.hu a Blochamps Capital 2025 első negyedéves nemzetközi milliárdos térképe alapján azt írta, hogy Elon Musk mostanában tapasztalt kihívásai ellenére (Tesla-eladások visszaesése, nyílt viták a részvényesekkel, valamint az amerikai elnökkel, Donald Trumppal), továbbra is toronymagasan vezeti a globális vagyonlistát. Ami azonban a vagyonnövekedés ütemét illeti, az amerikai tech-milliárdos még így is messze lemarad Orbán Viktor egykori iskolatársa mögött:

a kutatás szerint ugyanis míg Elon Musk vagyona tíz év alatt 38-szorosára emelkedett, Mészáros Lőrincé ugyanezen idő alatt 150-szeresére hízott, azaz csaknem négyszer olyan gyors üteműnek bizonyult a magyar oligarcha gazdagodása.

Ezzel az európai szupergazdag-listán a középmezőnybe tartozik, a vagyongyarapodás üteme azonban példátlan - mutatott rá a kutatást jegyző cég ügyvezető igazgatója, Karagich István.

A vizsgált időszakban egyébként a világ milliárdosainak összvagyona „csak” 2,3-szorosára emelkedett, vagyis a globális bajnokok átlagos gazdagodása messze elmaradt a Mészáros Lőrinc-féle vagyonrobbanástól.

Emlékezetes, hogy a magyar közbeszerzések koronázatlan királya esetében már 2017-ben felmerült, hogy gyorsabban növekszik a vagyona, mint a Facebookot és az Instagramot is sorai között tudó Meta első emberéé, Mark Zuckerbergé. Amikor a sajtó ezzel kapcsolatban kérdezte a magyar nyelvvel egyébként gyakorta hadilábon álló milliárdost, úgy reagált: „lehet, hogy okosabb vagyok, nem gondolja?”