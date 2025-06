Hiába szüntette meg a MÁV a Vonatinfót, egy fejlesztő csapat máris megcsinálta a Holavonat portált

MÁV;térkép;késések;vonatközlekedés;

2025-06-23 08:49:00 CEST

Az oldal – amely a vasúttársaság térképes adatbázisának adatait használja – a hétvége alatt elkészült.

Mivel szombat reggel lelőtték a Vonatinfó térképét, a hétvége alatt készítettünk egy hasonló működésű oldalt, ami a Holavonat.hu – írták az új oldal készítői a Telexnek.

A weboldaluk az EMMA (a MÁV térképes adatbázisa) adatait használja,

„azokat kéri le a mi szerverünkre percenként, és ezeket jelenítjük meg a térképen”

– hangsúlyozták. Ők is ugyanazt a végpontot használják az adatok lekérdezéséhez, mint az EMMA, a különbség az, hogy nem egyesével jelenítik meg az vonatokat, hanem egyszerre mutatnak mindent. „Mivel ez ilyen egyszerűen megoldható volt, és sokak használták a mindennapjaikban, így gondoltuk, másoknak is visszaadjuk az örömet, hogy lássák hol járnak éppen a vonatok” – fűzték hozzá.

Az oldalon a készítők felhívják a figyelmet arra, hogy a felület nem hivatalos, és nem áll kapcsolatban a MÁV-csoporttal. „A fejlesztő semmilyen felelősséget nem vállal az oldal használatából eredő következményekért. A megjelenített információk csak tájékoztató jellegűek, a fejlesztő nem garantálja azok pontosságát, teljességét vagy időszerűségét” – áll a felületen. Az alkalmazásban egyébként már tudnak pár hibáról, ezek kijavításán dolgoznak.

Mint arról lapunk is beszámolt, a MÁV szombaton szüntette meg a Vonatinfó oldalt, amelyen korábban térképen lehetett figyelni, merre járnak a vasúttársaság szerelvényei, és mennyi a késésük. A hivatalos magyarázat szerint egységesíteni kívánják a MÁV-csoport utastájékoztatását, és ezentúl az EMMA nevű felületen érhető el minden információ. A Telex egyik olvasója vasárnap napközben jelezte, hogy nincs minden veszve, ott az osztrák ÖBB Scotty nevű oldala, ami teljes Európát lefedi, így élőben látható, melyik vonat hol tart és mennyit késik. Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője eközben arról számolt be, már korábban terjedt a hír, hogy az elmúlt hetek botrányai és vasúti összeomlásai miatt Lázár János utasítást adott a MÁV-nak, hogy az applikációból és a netről is tüntessék el a Vonatinfót.