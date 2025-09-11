Hét hónap alatt 202 gyermeket kellett ellátni elektromos rolleres baleset miatt a Bethesda Gyermekkórházban

balesetek;Bethesda Gyermekkórház;e-roller;

2025-09-11 16:04:00 CEST

Nagyon sok a nyári e-rollerbaleset

Március és szeptember között 202 gyermeket kellett ellátni Bethesda Gyermekkórházban elektromos rollerrel összefüggő baleset miatt. Az egészségügyi intézet lapunk részére elküldött közleménye szerint egy-egy ügyeletben 5-6 gyermek is érkezett elektromos rollerezés közben elszenvedett komoly sérülésekkel. A legtöbb sérülés júliusban történt, amikor 51 gyermek szorult sürgősségi ellátásra.

"Az aszfalt keményebb az emberi test valamennyi szöveténél (különösen a gyerekekénél), ezért is fokozottan veszélyes terep - írta a kórház. - Nemcsak világszerte, hazánkban is rohamosan nő az elektromos roller használata és azzal együtt az abból adódó balesetek száma. Ezekkel, a fiatalok körében egyre nagyobb népszerűségnek örvendő közlekedési eszközökkel ráadásul még súlyosabb baleseteket lehet szenvedni, mint kerékpárral vagy hagyományos rollerrel."

A Bethesda Gyermekkórház nyilvántartásából kiderül, hogy az e-roller használatból származó sérülések skálája széles: a kisebb bőr- és lágyrészsérülésektől a tompa légúti, mellkasi és hasi sérülésekig terjed, és ezzel együtt nő a súlyos, műtétet igénylő gyermekkori balesetek száma is.

A fiatalok jóval nagyobb arányban szenvednek zúzódást, csonttörést mint a felnőttek, gyakori az arc- és fejsérülés, mely a sisakhasználat hiányát jelzi – de előfordult már olyan kiskorú beteg is, aki az egyik veséjét vesztette el. Becslések szerint csak a budapesti ellátásban havonta mintegy 150 gyermeket kezelnek hasonló balesetek miatt.

„A számok egyértelműen mutatják, hogy a nyári szünidőben megugrik a rollerbalesetek száma - olvasható a közleményben.

- Aggasztó, hogy minden ötödik eset fejsérülés, tizenegy gyermek állapota súlyos vagy életveszélyes volt. Ez egy veszélyes eszköz, amivel mindenkinek számolnia kell és ennek megfelelően rendkívül fontos lenne, hogy mindenki felelősséggel, a szükséges óvintézkedéseket megtéve szálljon fel rájuk.”

A balesetek többsége megfelelő védőfelszereléssel (különösen sisak használatával) elkerülhető lett volna. A megfelelő körültekintéssel és védőfelszereléssel a gyermekkori balesetek mintegy 70 százaléka megelőzhető, beleértve a súlyos, akár halálos kimenetelű baleseteket is.

„A sisak életet menthet, a könyök- és térdvédő pedig megóvhatja a gyerekeket a törésektől - emelte ki a közlemény. - A Bethesda Gyermekkórház nyomatékosan kér minden szülőt, hogy fogadják meg, és adják át az alábbi üzeneteket gyermekeiknek: a bukósisak használata ne legyen opcionális – legyen kötelező! Két keréken se hajts gyorsan, mert nap mint nap látjuk a következményeket! Ha lehetséges, kerüld az elektromos rollerek használatát – válaszd inkább a kerékpárt!"