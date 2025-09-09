Izrael légicsapást mért a Hamász vezetőire Katar fővárosában, Dohában

robbantás;Izrael;Doha;Hamász;vezetők;Katar;légi csapás;

Az izraeli hadsereg megerősítette a támadást, amelyhez felhasználták a hírszerzést is. Állítják, intézkedtek a légitámadás nyomán a civileket érintő károk enyhítésére.

Precíziós csapást mért kedden az izraeli hadsereg a Hamász magas rangú vezetőire Katar fővárosában, Dohában – írta a BBC az izraeli hadsereg (IDF) és az izraeli belbiztonsági szolgálat közös bejelentése nyomán. Dohában becsapódások robaját, aztán füstöt lehetett látni, amelyről beszámolt a az AFP és a Reuters is. Az izraeliek hozzáfűzték, hogy légicsapás előtt intézkedéseket tettek a a civileket érő károk enyhítésére, ami a többi között azt is jelentheti, hogy előre szóltak a támadásról. A Times of Israel írja, hogy a katonai akcióra Donald Trump amerikai elnök is rábólintott.

A portál cikke szerint

a támadás célpontja egy régi Hamász-vezető, Haled Masál volt, akivel az izraeliek már 1997-ben Jordániában próbáltak végezni egyszer.

Egy Hamász-tisztviselő azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy a Hamász tárgyalóküldöttségét célba vették a dohai találkozójuk során. Katar szerint az izraeli légicsapás a nemzetközi jogok „kirívó megsértése”.

Madzsed Al Ansari, a katari külügyminisztérium szóvivője a lehető leghatározottabban elítélte a támadást, amelyért Izrael mostanra magára vállalta a felelősséget. Elmondta a találat egy lakóépületet ért, ahol a Hamász politikai vezetésének több tagja tartózkodik. – Katar állam határozottan elítéli ezt a támadást, és kijelenti, hogy nem fogja tolerálni ezt a felelőtlen izraeli viselkedést, a régió biztonságának folyamatos befolyásolását, valamint a biztonságát és szuverenitását célzó minden olyan intézkedést – zárul a dohai kormány közleménye.

Egyiptom mellett arab részről Katar a másik fő közvetítő a Netanjahu-kormány és az Izrael ellen 2023. október 7-én terrortámadást indító Hamasz vezetése közötti béketárgyalásokon.