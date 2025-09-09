A miniszterelnök lemondása nem volt elég, Nepálban a tüntetők felgyújtották a parlament épületét

Kedden a tüntetők megrohamozták és felgyújtották Katmanduban a nepáli parlament épületét. Ma a zavargásokban már legalább két ember vesztette életét – írja a BBC.
A beszámoló szerint több száz fiatal férfi és nő hatolt be a parlamentbe, betörték az ablakokat, az épület falaira graffitiket és kormányellenes üzeneteket írtak. Az épület egyik szárnyából továbbra is füst gomolyog, a tüntetők a parlament bejáratánál tüzet gyújtottak, sokan nepáli zászlókat lobogtatnak.
Mint arról beszámoltunk, K.P. Sarma Oli nepáli miniszterelnök kedden azonnali hatállyal lemondott, miután hétfőn a közösségi média betiltása és a korrupció ellen országszerte induló tüntetéseken 19 ember vesztette életét.
hétfőn 19 tüntető vesztette életét a, fiatalok által kezdeményezett demonstrációkon a rendőrökkel történt összecsapásokban.
Lemondását előtt helyi idő szerint kedden délután a miniszterelnök összehívta az összes politikai pártot, hogy „békés párbeszéddel” találjanak megoldást a problémákra, és hangsúlyozta, hogy az erőszak nem szolgálja a nemzet érdekeit.
Bár a kormány a közösségi média betiltását közben már felfüggesztette, a demonstrációk, amelyeket szervezőik „Z generációs tüntetésekként" emlegetnek, a határozatlan időre elrendelt kijárási tilalom ellenére is folytatódtak a katmandui parlament előtt és a főváros más pontjain. A tüntetők újra összetűztek a rohamrendőrökkel, szemtanúk szerint politikusok házát gyújtották fel Katmanduban, néhány minisztert katonai helikopterek mentettek ki.