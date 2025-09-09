A miniszterelnök lemondása nem volt elég, Nepálban a tüntetők felgyújtották a parlament épületét

Parlament;Katmandu;tüntetések;Nepál;felgyújtás;

2025-09-09 15:42:00 CEST

A katmandui törvényhozás mellett lángba borult több minisztérium és a legfelsőbb bíróság székház is, néhány miniszternek katonai helikopteren kellett menekülnie. A korrupció és közösségi média betiltása elleni keddi demonstrációkon eddig már legkevesebb két ember vesztette életét a hétfői 19 után.

Kedden a tüntetők megrohamozták és felgyújtották Katmanduban a nepáli parlament épületét. Ma a zavargásokban már legalább két ember vesztette életét – írja a BBC.

A beszámoló szerint több száz fiatal férfi és nő hatolt be a parlamentbe, betörték az ablakokat, az épület falaira graffitiket és kormányellenes üzeneteket írtak. Az épület egyik szárnyából továbbra is füst gomolyog, a tüntetők a parlament bejáratánál tüzet gyújtottak, sokan nepáli zászlókat lobogtatnak.

Mint arról beszámoltunk, K.P. Sarma Oli nepáli miniszterelnök kedden azonnali hatállyal lemondott, miután hétfőn a közösségi média betiltása és a korrupció ellen országszerte induló tüntetéseken 19 ember vesztette életét.

Lemondását előtt helyi idő szerint kedden délután a miniszterelnök összehívta az összes politikai pártot, hogy „békés párbeszéddel” találjanak megoldást a problémákra, és hangsúlyozta, hogy az erőszak nem szolgálja a nemzet érdekeit.

Bár a kormány a közösségi média betiltását közben már felfüggesztette, a demonstrációk, amelyeket szervezőik „Z generációs tüntetésekként” emlegetnek, a határozatlan időre elrendelt kijárási tilalom ellenére is folytatódtak a katmandui parlament előtt és a főváros más pontjain. A tüntetők újra összetűztek a rohamrendőrökkel, szemtanúk szerint politikusok házát gyújtották fel Katmanduban, néhány minisztert katonai helikopterek mentettek ki.