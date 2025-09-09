Összeomlás fenyegeti a térség szegényházát

Teljes összeomlás fenyegeti Jement. Az országgal szemben Szaúd-Arábia csütörtök hajnalban indította meg légicsapásait. Bár Rijád kezdetben azt közölte, hogy csak a huszik állásait veszik célba, a Szanaából származó információk szerint a város különböző területeit vették célba. Szakértők egyértelműnek tartják, hogy nem Jemenről, hanem a régió felett gyakorolt befolyásról van szó. A huszikat Irán támogatja, Szaúd-Arábia azonban nem akarja engedni, hogy a szomszédságában a perzsa állam gyakorolja a hatalmat a síita lázadók által.