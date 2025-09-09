MKKP: Piros lesz az adóparadicsom, nem sárga, avagy a valóság és a felelősség elköltözött az Magyarországról

Fidesz;gazdasági válság;Magyarország;Kötcse;valóság;felelősség;Nagy Dávid;MKKP;Tisza Párt;

2025-09-09 16:13:00 CEST

A kétfarkúak üzentek a Kötcsén mindent is megígérő Fidesznek és Tisza Pártnak, célozva arra is, hogy az ellenzéknek 2022-ben is jól sikerült megvernie a Fideszt a saját fegyverével.

Olyan, mintha a valóság és a felelősség elköltözött volna az országból. Pedig be kell vállalni olyan dolgokat is, ami nem népszerű, de segít. Vagy kellene – tette közzé kedden Piros lesz az adóparadicsom, nem sárga! címmel állásfoglalását a kommunikációjában egyre inkább komolyodó Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) a hétvégén történtekről. A két nagy párt, a kormányzó Fidesz és az esélyes ellenzéki kihívó Tisza Párt kötcsei rendezvényén elhangzott ígérethalmazról Nagy Dávid, a kétfarkúak pártigazgatója publikált egy elemzést.

„Akkor tehát a kötcsei ígéret-dzsemborin az történt, hogy mindenki megígérte, hogy nem kell majd adózni, meg hogy mindenki még több támogatást fog kapni és az egész meg lesz tolva egy nemzeti konzultációval, meg digitális honfoglalással, meg appal, meg mindennel is” – foglalta össze a várnap előbb egy nyílt nagygyűlésen, majd egy zárt körben, de élőben közvetítve elmondott beszédek lényegét a politikus, aki egyben önkormányzati képviselő is Újpesten. Leszögezte:

A valóság meg megint senkit nem érdekel. Gazdasági válság van, szarul élünk és a politika a valódi, az egész társadalmat érintő megoldások helyett csak az ígérgetésre helyezi a hangsúlyt.

„Senki nem akar foglalkozni azzal, hogy mi lesz a választás után majd az országgal, csak szavazatokat akarnak szerezni. A politika pedig nem csak erről szól, hanem arról is, hogy jobb legyen az embereknek. Vagy hogy mi lesz majd az utolsó, mindent felülmúló harcot követően. A hagyományos pártok továbbra is a Fidesz játékszabályai szerint játszanak, nem mernek kilépni a fényre és azt mondani, hogy „igen, probléma van a gazdasággal, igen válság van, igen kevés a pénz és igen, muszáj lesz több bevételt szereznie az államnak, hogy ezt megoldjuk” – hangsúlyozta a pártigazgató. Szerinte ezzel pontosan azt a rossz felfogást és rendszert termelik újra, amit el akarunk tüntetni.

„Persze tudom, a Fidesz fegyvereivel kell megverni a Fideszt – ez 2022-ben is jól sikerült. Én a problémákról azt tanultam, hogy meg kell őket oldani, nem pedig szépen becsomagolni valamilyen irreális ígérettel, aztán várni, hogy elmúljanak. Nem fognak elmúlni, semmi nem jön helyre majd magától. Ezek olyan tévképzetek, amikkel a politikának kellene leszámolni, de ehelyett csak tovább erősíti őket. És ki mondja meg, hogy mikortól nem kell a Fidesz játékszabályai szerint játszani? Ki fogja ezt betartani? Hogy fogjuk ezt betartatni? Boldog hatalmat!” – zárta sorait Nagy Dávid.