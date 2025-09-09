Nagy Márton pénzt követel Karácsony Gergelytől, és nem törődik a Fővárosi Törvényszék új döntésével

Orbán-kormány;adó;Karácsony Gergely;felelősség;Nagy Márton;szolidaritási hozzájárulás;

2025-09-09 17:00:00 CEST

A nemzetgazdasági miniszter ugyan elismeri, hogy adóként tekint az önkormányzatokat ellehetetlenítő szolidaritási hozzájáruláshoz, de szerinte Budapest a főpolgármester miatt került katasztrofális helyzetbe.

Karácsony Gergely már megint csak politizál és nem néz szembe a szakmai tényekkel – állapította meg Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter keddi Facebook-posztjában a főpolgármesterről, akinek nem mellékesen a politizálás munkaköri kötelezettsége, miután a budapestiek megválasztották. Az Orbán-kormány gazdaságpolitikájának meghatározó politikusa arra a kedd délelőtti sajtótájékoztatójára reagált, amelyben Karácsony kijelentette, hogy ha a kormány nem tekint el a szolidaritási hozzájárulás egészének befizetésétől, akkor Budapest közlekedése nem tíz percre fog leállni. Ezért a városvezető nyomatékosan kérte a kabinetet, hogy üljön vissza a tárgyalóasztalhoz.

– A szolidaritási adóról az Alkotmánybíróság korábban megállapította, hogy az nem ellentétes az Alaptörvénnyel, nem ütközik semmilyen nemzetközi szerződéssel és az nem sérelmezi az Önkormányzati Chartát sem. Változatlan alapvetés, hogy a kötelezettségeket mindenkinek be kell tartania, az adókat és a szolidaritási hozzájárulást mindenkinek be kell fizetnie. Senki sem áll a törvények felett, senki sem lehet ez alól kivétel – tette hozzá a tárcavezető.

Csakhogy, amint arról beszámoltunk, a Fővárosi Törvényszék hétfői döntése szerint alkotmányossági aggályokat vet fel az önkormányzatok pénzügyi ellehetetlenítése. A bíróság újra az Alkotmánybírósághoz fordult, és annak döntéséig a pert felfüggesztették. Megírtuk azt is, hogy nem csak Budapest egyensúlyoz a csőd határán, több megyei jogú város is bajba került a kormányzati sarcok, a csökkenő bevételek miatt. Nagy Márton ezeket nem említette, de kijelentette, hogy ami most történik az nem más mint figyelemelterelés és időhúzás. Szerinte főpolgármester arról akarja elterelni a figyelmet, hogy katasztrofális helyzetbe irányította Budapestet. – Az a kérdés, hogy ezt az átlátszó játékot ki meddig hagyja – vetette fel a miniszter, megjegyezve, hogy ebben mindenkinek vaskos felelőssége van.