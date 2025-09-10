Baráti tűz alatt Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság

Európai Unió;Európai Parlament;Európai Bizottság;bírálatok;frakciók;évértékelő beszéd;Ursula von der Leyen;

2025-09-10 08:28:00 CEST

Évértékelő beszédet mond szerdán Ursula von der Leyen az Európai Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülésén.

A német politikusnak a bírálói szemére hányják, hogy Gázában éheznek a civilek, hogy nincsenek kézzelfogható eredmények az EU versenyképességének javítása terén, s hogy az EU egyenlőtlen megállapodást hozott össze az USA-val. Ám ezeket a kritikákat azok az EP-frakciók fogalmazzák meg az Európai Bizottság vezetése ellen, akik egy éve megszavazták Ursula von der Leyent a testület elnökének.

Bár a nyáron az EU megállapodott Donald Trump amerikai elnökkel egy átfogó egyezményről, amivel a legtöbb európai termék 15 százalék vám kifizetése után importálható az USA-ba, bírálók szerint ezzel rosszul járnak az európai cégek, ráadásul a Bizottság uniós energiavásárlástól, jövőbeli befektetéseken át, számos egyéb ígéretet is tett Trump elnöknek. Bas Eickhout, az zöldek EP-frakcióvezetője úgy nyilatkozott, hogy vagy nem is gondolta komolyan a Bizottság, amit ígért, vagy a kedvezményekért cserébe a klímacéloktól az iparpolitikán át több területen is figyelmen kívül hagyta az uniós jogszabályokat.

Ursula von der Leyen pártcsaládja, az EP-ben a legnagyobb frakciót adó Európai Néppárt – ahol a Tisza párt képviselői is ülnek –, ugyanakkor kitart a megállapodás mellett. Manfred Weber frakcióvezető hangsúlyozta, hogy bár nem örülnek a vámoknak, de Trump-adminisztrációval ennél jobb dealt nem lehetett kötni.

Az EP második legnagyobb frakciója, a szocialisták - amelynek a Demokratikus Koalíció is a tagja -, is ellenzik a vámmegállapodást. Számos kritikát fogalmaznak meg a z Európai Bizottság ellen, miközben a 27 biztosból négy az ő pártcsaládjukhoz tartozik. Szerintük az EPP és a bizottsági elnök túl sokszor működik együtt a szélsőjobboldallal és veszi át programjuk egy részét, például a migráció ügyeiben és a klímavédelmi green deal visszabontásával.

A szocialisták háttérbe szorításának legutóbbi jelét éppen a hétvégén láthattuk, amikor az Európai Bizottság szinte a fű alatt jelentett be a Google cége ellen egy 2,95 milliárd eurós (1160 milliárd forint) versenyjogi büntetést. Sajtóhírek szerint napokig halogatták a bejelentést, míg végül csak egy sajtóközleményt adtak ki, megkerülve a versenyjogért is felelős spanyol szocialista Teresa Ribera Rodríguez bizottsági alelnököt. A bejelentésre ugyan Donald Trump dörgedelmes üzenetet tett közzé az interneten, de konkrét lépés vagy a kereskedelmi egyezmény fölborítása eddig elmaradt.

A baloldali pártok az Európai Bizottságot a gázai helyzet miatt is támadják, hiszen semmi érdemi lépést nem tett az EU, hogy Izraelt rábírja a háború befejezésére. Sokak szerint Gázában népirtás zajlik, katonai érvekkel nem is alátámasztható, ahogy az izraeli hadsereg a segélyek elzárásával éhínséget okozott az övezetben, és civilek tízezrei haltak meg a háború során. A Baloldal nevű frakció egy bizalmatlansági indítványt is kezdeményez az Európai Bizottság ellen, bár várhatóan nem lesz meg az elégséges aláírás, hogy szavazásra is sor kerüljön. Júliusban Ursula von der Leyen ellen a szélsőjobb kezdeményezésére már volt egy ilyen szavazás, ám az elégedetlenkedő szövetségesek többsége akkor végül támogatta a az EB-t.