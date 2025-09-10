A legtöbb öngyilkos nem először próbálkozik, Magyarországon a pszichiátria rossz helyzete csak nehezíti a megelőzést

Magyarország;pszichiátria;egészségügyi ellátás;öngyilkosság;krízishelyzet;

2025-09-10 05:45:00 CEST

Hazánkban évente körülbelül 1600-an vetnek véget önkezűleg az életüknek, egy befejezett öngyilkosságra 15-20 kísérlet jut, eközben azonban kilenc megyében nincs pszichoterápia. Szeptember 10. minden évben az öngyilkosság megelőzésének a világnapja.

Tízből kilenc öngyilkos mentális, azaz valamilyen pszichiátria betegségben szenved a halálakor. Ebből az is következik, hogy az ilyen esetek megelőzéséhez fel kéne ismerni ezt az állapotot – derült ki a Magyar Pszichiátriai Társaság (MPT) sajtóbeszélgetésén, amelyet az öngyilkosság megelőzésének szerdai világnapja alkalmából szerveztek. A rendezvény moderátora Molnár Károly, a társaság elnöke szerint ez a világnap nem az ünneplésé, pusztán egy alkalom arra, hogy a pszichiáterek jelezzék: nem csak a gyógyítással foglalkozóknak van felelősségük az öngyilkosságok megelőzésében.

Magyarországon évente körülbelül 1600-an vetnek véget önkezűleg az életüknek. Egy befejezett öngyilkosságra 15-20 kísérlet jut. Az utóbbiakat is nagyon komolyan kell venni, mert a szakemberek szerint nem igaz az a mondás, hogy aki túléli a kísérletet, az csak manipulálni, zsarolni akarja a környezetét. A meghaltak közel felének ugyanis már volt korábban legalább egy kísérlete.

Sem az Országos Pszichiátriai Intézet (amit sokan csak Lipótmezőként emlegettek) 2007-es bezárása, sem a jó évtizeddel későbbi Covid-járvány, ami alatt kényszerűen átszervezték az ellátást, nem tett jót a pszichiátriának

– emlékeztetett Németh Attila pszichiáter, a MPT tagja. Szakorvosból nem lett több, így a betegekre fordított idő sem bővült és az ellátás körülményei sem lettek jobbak. Mint mondta: a járvány alatt először a pszichiátriai osztályokat alakították covidosokat fogadó sürgősségi ellátóhellyé, és e két krízis helyzetből nem is tért magához a magyar pszichiátria. Hozzátette: van mit javítani, amit egyelőre az sem segít, hogy jelenleg a pszichiátriai osztályok kénytelenek felvenni, ápolni a visszafordíthatatlan elbutulással élő demens és más nehezen hazaadható idős betegeket. Ha ez utóbbiak alól mentesítenék a pszichiátria osztályokat, akkor eredményesebben foglalkozhatnának a krízisben lévőkkel és az egyéb mentális problémával élőkkel.

Németh Attila szavaira erősített rá Oriold Károly, a Lélekben Otthon Alapítvány képviselője a közönség soraiból. Ő azt állította, Magyarország kilenc megyéjében egyáltalán nincs pszichoterápia. Adataik szerint

amíg egy magyar pszichiáter naponta 40 beteget lát el, addig szlovák és horvát kollégája 12, a román pedig 10 pácienst fogad.

Hozzátette: azt mindenki tudja, hogy 40 beteget nem lehet ellátni. Beszélt arról is, hogy alapítványa 30 önkéntese segít az öngyilkosság következtében meghaltak hozzátartozóinak. Egy-egy ilyen halál további több tucat embernek okoz traumát, nehezen feldolgozható krízist, amelyben akkor is nehéz segíteni, ha van hová fordulni.

Ha Ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Ha öngyilkossági gondolatai vannak, kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.