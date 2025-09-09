Feljelentették azt a volt Tegyesz-vezetőt, aki politikusoknak közvetített kiskorú lányokról és fiúkról beszélt egy interjúban

gyermekvédelem;emberkereskedelem;feljelentés;prostitúció;kiskorúak;Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság;

2025-09-09 20:37:00 CEST

A jogi lépéseket a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tette, azt állítva, hogy korábbi dolgozójuk hazudott a Válasz Online-nak.

„A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) határozottan visszautasítja a valaszonline.hu 2025. szeptember 8-án megjelent, »Orbán jön? Fenyőgirlandot a vakolatfoltra!« – volt vezető vall a hazai gyermekvédelemről” című cikkének a Főigazgatóságot érintő valótlan és rágalmazó állításait, és a közöltek miatt rágalmazás, valamint a gyermekvédelmi jelzési kötelezettség elmulasztása miatt feljelentést tett a Budapesti Rendőr-főkapitányságon – közölte Facebook-oldalán a többi feladatai mellett a javítóintézeti ellátást biztosító állami szerv. A szervezethez tartozó Budapesti Javítóintézet letartóztatott igazgatója, Juhász Péter Pált és élettársát, aki az intézmény helyettes rendvédelmi vezetőjeként dolgozott, emberkereskedelem és kényszermunka bűntett gyanúja miatt letartóztatták.

A volt Tegyesz-vezető, Kuslits Gábor a Válasz Online-nak adott interjújában arról beszélt, hogy nagyon magas rangú politikusok védték a letartóztatott budapesti javítóintézeti igazgatót. Kijelentette, hogy a Budapesti Javítóintézet letartóztatott igazgatója kezében tarthatja az egész Orbán-kormányt. Szerinte vélhetően csak akkor derül fény a nevekre, ha Juhász Péter Pál életveszélyben érzi magát és beszélni kezd. Úgy tudni, az egyik politikusnak kiskorú lányokat, a másiknak kiskorú fiúkat szállított. Kuslits Gábor úgy tudja, Juhász Péter Pál irodájában orgiákat tartottak, és egy házat is béreltek a Szőlő utcai gyermekotthon közelében hasonló célokra.

”Ha a főigazgatóság volt dolgozójának valóban tudomása volt bűncselekmény elkövetéséről, akkor gyermekvédelmi szakemberként, különösen vezetőként, törvényi kötelessége lett volna azt jelezni a főigazgatóság és a hatóságok irányába. Ezt nem tette meg, helyette azt a gyermekvédelmi rendszert vádolja, amelynek korábban vezetője volt, és az akkor eltussolt ügyek kapcsán teszünk folyamatosan feljelentéseket még napjainkban is” – reagált a lapunkban is szemlézett interjúra az SZGYF.

Mint arról korábban hírt adtunk, Juhász Péter Pált és élettársát, aki az intézmény helyettes rendvédelmi vezetőjeként dolgozott, emberkereskedelem és kényszermunka bűntett gyanúja miatt letartóztatták. A hatóságok szerint a páros több mint tíz éve pártfogásába vett egy gyermekotthonban nevelkedett kislányt, akivel a nagykorúvá válása után is fennmaradt a függőségi viszony. Egy másik lánnyal is hasonló kapcsolatot alakítottak ki. A fiataloknak Juhász Péter Pál a javítóintézetben adott munkát, de a nyilvántartott órák nagy részét nem ott dolgozták le. Ehelyett prostituáltként futtatták őket, internetes szexoldalakon hirdették, a találkozókat az igazgató élettársa szervezte, a bevételek felett pedig a férfi rendelkezett. A gyanú szerint Juhász Péter Pál mindkét esetben a javítóintézetben betöltött pozícióját használta fel az illegális tevékenység elfedésére, amelyet ő irányított a háttérből.