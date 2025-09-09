Sébastien Lecornu védelmi minisztert nevezte ki kormányfőnek Emmanuel Macron

miniszterelnök;Franciaország;kinevezés;

2025-09-09 21:13:00 CEST

A 39 éves tárcavezető volt az, aki jelentős haderőfejlesztést indított el Franciaországban az orosz-ukrán háború miatt.

Emmanuel Macron francia államfő Sébastien Lecornu védelmi minisztert nevezte ki kedden este kormányfőnek a lemondását benyújtó Francois Bayrou helyett - jelentette be az Élysée-palota.

Francois Bayrou kormánya hétfőn vesztette el a bizalmi szavazást a parlamentben. Utána Emma Macron elfogadta a miniszterelnök lemondását.

A 39 éves Sébastien Lecornu 2017-ben lépett be Emmanuel Macron pártjába, amelyet most Reneszánsznak (RE) hívnak, addig a jelenleg Köztársaságiak (LR) nevet viselő Sarkozy-féle pártban politizált. Védelmi miniszterként jelentős haderőfejlesztést indított el az orosz-ukrán háború miatt. Enmmanuel Macron első elnökválasztási győzelme, 2017 óta ő lehet a hetedik, aki elfoglalhatja a miniszterelnöki széket Franciaországban.