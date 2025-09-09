Donald Tusk: Lengyelország lezárja a belarusz határt

Oroszország;Lengyelország;Donald Tusk;Fehéroroszország;hadgyakorlat;határzár;Zapad;Belarusz;

A lengyel kormányfő a napokban kezdődő, „agresszív” Zapad 25 elnevezésű belarusz-orosz hadgyakorlattal indokolta a lépést, melyet a lengyel határhoz közel tartanak. Az intézkedés péntekre virradóra lép hatályba, a vasúti átkelőket is lezárják.

Lengyelország lezárja a belarusz határt a napokban kezdődő, Zapad 25 elnevezésű belarusz-orosz hadgyakorlat miatt – jelentette be kedden Donald Tusk lengyel kormányfő.

Az intézkedés péntekre virradóra lép hatályba – közölte a miniszterelnök a keddi kormányülés elején. A döntést azzal indokolta, hogy pénteken kezdődik „az agresszív jellegű Zapad 25 hadgyakorlat”, amelynek helyszíne a lengyel határhoz közeli térség, és amelynek része a Suwalki-folyosó elfoglalásának szimulációja is.

A Suwalki-folyosó egy mintegy száz kilométer hosszú sáv a litván határ mentén, és elválasztja egymástól az Oroszországhoz tartozó kalinyingrádi exklávét és Belaruszt. Ha Oroszország elfoglalná ezt a területet, akkor elvághatná a balti államokat (Litvánia, Észtország, Lettország) a többi NATO-tagállamtól. Tusk arra is utalt, hogy Lengyelországot más provokációk is érik Oroszország és Belarusz részéről. Felidézte, hogy a fehérorosz hatóságok a múlt héten letartóztattak egy lengyel állampolgárságú szerzetest kémkedés gyanújával.

„Mindezért, az állam biztonsága érdekében lezárjuk a fehérorosz határt, ezen belül a vasúti átkelőket is” – közölte a lengyel kormányfő. Lengyelország már korábban jelentősen korlátozta a forgalmat a lengyel-belarusz határátkelőkön, a közúti forgalom számára jelenleg még a Terespol és a Kukuryki melletti átkelőpont van nyitva, a vasúti forgalom – kizárólag a teherszállítmányok – a Terespolban és Kuznica Bialostockában működő határátkelőn keresztül haladhatnak még át.

A Belaruszon át Lengyelországba irányuló illegális bevándorlás miatt Varsó riasztórendszerrel ellátott acélkerítést is építtetett a belarusz határon. A növekvő migrációs nyomás miatt Lengyelország a múlt héten további 90 nappal meghosszabbította a lengyel-belarusz határsáv egyes szakaszaira vonatkozó belépési tilalmat is.

Alekszandr Lukasenko belorusz elnök Vlagyimir Putyin orosz államfő egyik legközelebbi szövetségese. Korábban engedélyezte Moszkvának, hogy országának területét felhasználja a 2022-es ukrajnai invázióhoz, de a 2020-as tömegtüntetések során is a Kreml támogatását élvezte. Az ukrajnai háborúban vállalt szerepe miatt Lengyelország és Belarusz kapcsolata már régóta feszült. A kétévente Belaruszban vagy Oroszországban megrendezett Zapad hadgyakorlatokat a nyugati országok érdeklődéssel figyelik, mivel Belarusz három NATO-tagállammal – Lengyelországgal, Lettországgal és Litvániával – is határos.